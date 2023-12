Ex Ilva, nuova governance e "supporto pubblico": cosa c'è nel patto segreto tra i soci

Il prossimo amministratore delegato di Acciaierie d’Italia Holding sarà scelto da Invitalia, anche se il socio pubblico non salirà alla maggioranza del capitale. Ad ArcelorMittal spetterà invece la nomina del presidente, che attualmente è indicato da Invitalia. A prevedere il cambio della governance è l’ultimo accordo d’investimento tra il colosso siderurgico e la controllata statale, firmato nel febbraio scorso e mai reso pubblico. Il nuovo accordo è stato siglato al momento della iniezione di 680 milioni di fondi pubblici e di 70 milioni da parte di Arcelor come cancellazione di crediti, entrambi in conto futuro aumento di capitale. Una volta convertiti in capitale, Invitalia avrà il 60% e il socio privato scenderà al 40%.

Necessario l’accordo tra i soci

Secondo l’accordo, al termine del mandato del consiglio attualmente in carica la governance della società che gestisce gli asset dell’ex Ilva cambierà, con la gestione affidata a un manager indicato da Invitalia. Il mandato del cda attuale scade con l’approvazione dei conti del 2023, ma in caso di decadenza anticipata – nell’ipotesi ad esempio di dimissioni dei consiglieri – scatterà anche il cambio delle regole di governance. Per la nomina del nuovo consiglio servirà però l’accordo tra i soci: il nuovo ad nominato da Invitalia dovrà avere l’approvazione di Mittal mentre il nuovo presidente scelto dal gruppo franco-indiano dovrà essere gradito a Invitalia. Una circostanza, quella di una intesa tra i soci, che al momento appare quantomeno remota.

L’ingresso di altri soci

Non è l’unico passaggio dell’accordo d’investimento attualmente in vigore che ha modificato radicalmente l’intesa precedente. La revisione dell’accordo ha previsto anche che, una volta salita al 60% del capitale, Invitalia possa cedere il 20% a un soggetto terzo, fatto salvo il diritto di prelazione di ArcelorMittal. L’accordo non specifica il tipo di investitore, che dunque potrebbe essere anche un soggetto industriale concorrente del colosso franco-indiano.

“Supporto pubblico”

L’accordo ha modificato anche il piano industriale di Acciaierie d’Italia e cita espressamente il “supporto pubblico”, oltre che per la cassa integrazione, anche per il piano d’investimenti. Quest’ultimo prevede “per il periodo tra il 2021 e il 2025, investimenti per l’ambiente di 117 milioni, investimenti industriali per 957 milioni, oltre a investimenti di 226 milioni per l’ammodernamento dell’Altoforno 5 e 260 milioni per la costruzione dell’Eaf”, l’impianto per la produzione del preridotto. Non è chiaro, dal documento visionato da Verità & Affari, se il “supporto pubblico” sia riferito a fondi pubblici diretti o alle garanzie di Sace per gli investimenti, uno dei punti sollevati da ArcelorMittal nella memoria presentata all’assemblea di mercoledì scorso, 6 dicembre.

L’assemblea del 22 dicembre

Acciaierie d’Italia sta attraversando una fase di dura contrapposizione tra i soci, in seguito alle difficoltà finanziarie e gestionali del gruppo. I target previsti dal piano industriale per quest’anno non saranno raggiunti e la società non è in grado di accedere ai finanziamenti bancari per far fronte alle esigenze di cassa. L’assemblea del 6 dicembre è rimasta aperta, con i soci che si incontreranno nuovamente il prossimo 22 dicembre.