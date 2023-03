Riforma fiscale, chi ci guadagnerà di più con le nuove aliquote

Riforma fiscale, chi ci guadagna

La riforma fiscale porterà in tasca di tutti gli italiani più soldi, ma chi ci guadagnerà di più pagando meno tasse. Le simulazioni sono fatte dalla Fondazione nazionale commercialisti sulle ipotesi di nuove aliquote Irpef circolate nelle scorse settimane.

In valore assoluto chi ci guadagnerà di più sono i redditi più alti, con risparmi che possono arrivare fino a 1.150 euro per chi dichiara più di 50mila euro. Ma in termini relativi guadagni maggiori per le fasce più basse.

L’ipotesi più costosa

I commercialisti hanno preso in considerazione tre ipotesi di rimodulazione a tre aliquote per quattro diverse soglie di reddito (20mila euro, 35mila, 50mila e 60mila). La prima ipotesi considerata è la più costosa per le casse dello Stato: 23% fino a 15mila euro, 28% fino a 50mila e 43% oltre 50mila.

“Il guadagno è abbastanza elevato in corrispondenza delle fasce reddituali da 50mila in su”, scrivono, dove si arrivano a risparmiare 1.150 euro. “Mentre c’è una perdita” di 150 euro “per la soglia dei 15mila euro che dovrebbe, eventualmente – osservano i commercialisti – venire corretta modificando la no tax area”.

Gli altri due scenari

La seconda ipotesi meno costosa per i conti pubblici presa in considerazione prevede il 23% fino a 28mila, 33% fino a 50mila e 43% oltre 50mila. In questo modo si consentirebbe “di guadagnare a tutti i redditi compresi nella fascia 15.001-50mila euro”: si va dai 100 euro in meno per i redditi da 20mila euro ai 400 in meno per quelli da 35mila ai -700 per quelli oltre 50mila.

L’ultima ipotesi, la più light – 23% fino a 28mila, 35% fino a 50mila e 43% oltre 50mila – il risparmio è di 100 euro per un reddito da 20mila euro e di 260 euro per tutti gli altri.