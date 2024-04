Giorgetti rassicura il Fondo Monetario: "Lavoriamo per stabilità debito"

“Stiamo lavorando nella direzione della stabilità del debito”. Il giorno dopo il monito dal Fondo Monetario Internazionale secondo cui il nostro Paese avrà bisogno di un “aggiustamento credibile”, il Ministro dell’Economia Giorgetti rassicura sottolineando che “i consigli sono sempre bene accetti”. “Abbiamo avuto un effetto una tantum relativo al Superbonus che ha stravolto i dati di deficit e di debito nei prossimi anni. Sappiamo perfettamente che la stabilità del debito dipende dalla capacità di produrre crescita”, ha detto Giorgetti.

Proprio ieri, tra l’altro, sul Superbonus, Svimez, L’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, ha sottolineato che “L’intervento è opportuno perché va nella direzione di introdurre misure più incisive per la tutela della finanza pubblica. Va però rimarcato il significativo impatto del Superbonus su Pil e occupazione: nel 2021-2024, +2,9 punti di Pil e +107 mila occupati nel Mezzogiorno; +3,8 punti di Pil e +322 mila occupati nel Centro-Nord””.

E’ quanto si legge nella memoria scritta richiesta dalla Commissione Finanze e Tesoro del Senato, in occasione della discussione del provvedimento sulle agevolazioni fiscali in ambito edilizio a Palazzo Madama.

Giorgetti ha anche parlato delle previsioni di crescita che il FMI ha attribuito al nostro Paese (0,7% per il 2024 e il 2025.) sottolineando che “anche noi abbiamo rivisto al ribasso le previsioni di crescita”. Citando poi le guerre in Ucraina e Medioriente, il Titolare del Tesoro ha infatti osservato che le previsioni al ribasso valgono “per chiunque” e “non solo per l’Italia”.

(Teleborsa)