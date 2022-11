Approvato la Nadef

La Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef) è stata approvata dal Consiglio dei ministri. Nel documento il deficit programmatico per quest’anno è fissato al 5,6% del Pil, a fronte di una stima tendenziale al 5,1%. Per il prossimo anno il deficit programmatico scende al 4,5%, per poi attestarsi al 3,7% nel 2024 e al 3% nel 2025.

“Per il 2022 con questa Nadef a liberare circa 9,5 miliardi che la prossima settimana vogliamo utilizzare sul caro energia. Per prorogare i provvedimenti in essere e immaginare nuove misure”, ha detto la premier Giorgia Meloni, che ha spiegato che il documento “libera 22-23 miliardi per il 2023 che intendiamo destinare in via esclusiva per affrontare il tema del caro energia”.

Il Cdm ha dato il via libera anche alla norma sulle nuove concessioni per aumentare l’estrazione di gas. Sarà inserita, sotto forma di emendamento, nel decreto aiuti ter all’esame del Parlamento. “Configureremo un’altra misura sul tema dell’energia come emendamento all’attuale decreto aiuti in conversione – ha spiegato la Meloni -. Riguarda la possibilità di liberare alcune estrazione di gas italiano facilitando le concessioni in essere e immaginandone nuove. Chiederemo ai concessionari che dovessero aderire di mettere a disposizione, in cambio, da gennaio gas tra 1 miliardo e 2 miliardi di metri cubi da destinare ad aziende energivore a prezzi calmierati”.

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti ha aggiunto che “anche in Italia ci sono rischi di recessione”. La premier ha annunciato inoltre per la prossima settimana un decreto da 9,5 mld contro il caro energia.