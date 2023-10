L'Ex Ilva cerca 200 milioni dalle banche mentre il governo esclude la chiusura

L’ex Ilva cerca 200 milioni dalle banche

Nessuna ipotesi di chiusura degli stabilimenti dell’ex Ilva. Dopo l’allarme del presidente di Acciaierie d’Italia, Franco Bernabè, arrivano le rassicurazioni del governo. Oggi, 20 ottobre, i sindacati hanno incontrato a palazzo Chigi i rappresentati del governo. “Ci hanno detto che sono escluse le ipotesi di chiusura, sono escluse le ipotesi di amministrazione straordinaria e ci ha detto che il sindacato sarà coinvolto sul futuro del confronto con Mittal”, ha spiegato al termine dell’incontro il segretario della Fim, Roberto Benaglia. “Abbiamo denunciato la situazione dell’azienda, la cattiva gestione e abbiamo denunciato che con i Mittal si rischia di non andare da nessuna parte”, ha aggiunto il sindacalista.

Il nodo della fornitura di gas

Il tavolo è stato riconvocato per il prossimo 7 novembre. Ma giovedì prossimo, 26 ottobre, è prevista un’assemblea di Adi Holding che potrebbe sancire l’addio di Bernabè, nominato dal socio pubblico Invitalia. Il manager ha confermato in parlamento di aver rimesso il suo mandato nelle mani del governo. Il problema più urgente al momento è quello della fornitura di gas. L’ultima fornitura “di default” deliberata dall’Arera, il regolatore del settore dell’energia, è scaduta lo scorso 30 settembre. Bernabè durante la sua audizione in Parlamento ha detto che per attivare una nuova fornitura “servono 100 milioni di euro” che in cassa non ci sono.

La trattativa con le banche

AdI sta negoziando una nuova linea di credito da 450 milioni, che ricomprende anche il rifinanziamento della linea da 250 milioni concessi da Unicredit e scaduta senza essere rimborsata. Ovvero, “solo” 200 milioni di nuova finanza. Obiettivi bel lontani dai 500 milioni aggiuntivi che il gruppo dell’acciaio aveva cercato di negoziare nei mesi scorsi e mai arrivati malgrado la disponibilità della garanzia pubblica. D’altra parte lo stesso Bernabè ha avvisato, sempre nel corso della sua audizione, della difficoltà incontrata nel ricorso al finanziamento bancario. “Non c’è nessuno che finanzi Acciaierie se non in condizioni davvero minime», ha detto Bernabè, aggiungendo che «siamo grati a quelle istituzioni finanziarie che un minimo di flessibilità finanziaria ce l’hanno assicurata nel corso del tempo».