Trovato l'accordo sulle pensioni, nasce la mini Quota 103. Il nodo della norma sulla speranza di vita

Il leader della Lega Matteo Salvini rassicura: sulle pensioni c’è l’accordo. E anche il viceministro all’Economia Maurizio Leo ha cercato subito di disinnescare la bomba della previdenza: “Il ministro Giorgetti se ne sta occupando ma anche lì si trova una soluzione”, ha aggiunto Leo. La Lega ha sempre premuto per fermare la legge Fornero e Quota 104. Auspicando di mantenere Quota 103, ma con un ricalcolo contributivo.

E alla fine dovrebbe andare proprio così. Si potrà andare in pensione anticipata con 62 anni di età e 41 di contributi, ma l’assegno sarà calcolato secondo le regole del sistema contributivo. Si allungano anche i tempi per le finestre di uscita: 7 mesi per i lavoratori privati e 9 mesi per i dipendenti pubblici. In ogni caso, l’assegno mensile riconosciuto non potrà essere maggiore di quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente.

Il governo inoltre lima la rivalutazione delle pensioni pari o inferiori a 5 volte il minimo. Gli assegni fino a 2.627 euro lordi saranno indicizzati al costo della vita per l’85%. Nell’ultima bozza della legge di Bilancio, visionata da Public Policy, però, torna anche l’adeguamento alla speranza di vita per chi va in pensione a prescindere dall’età. La norma doveva restare bloccata fino alla fine del 2026. Ma all’articolo 88 della bozza, che introduce “Misure in materia di revisione della spesa”, è previsto il blocco solo fino al 31 dicembre 2024.

In attesa dell’imminente, approdo in Parlamento, i punti fermi appaiono esserci. “Non c’è alcuna divergenza nella maggioranza che ha votato sempre compatta, le discussioni prima della manovra di bilancio sono normali perché, ogni bozza che circola, crea sempre problemi su ogni argomento”, assicura il deputato Maurizio Casasco, responsabile del dipartimento economia di Forza Italia. E Salvini stamane all’assemblea di Confitarma, la confederazione degli armatori, aggiungeva: “Tra stanotte e stamattina abbiamo chiuso la legge di bilancio”. Con l’accordo, quindi, sulle pensioni. E sulla nuova Quota 103.