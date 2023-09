Meloni: la manovra con poche risorse è “la vera sfida”

(Teleborsa) – Manovra e prossime mosse del governo tengono banco nell’intervento della Premier Meloni all’assemblea nazionale di FdI, a Roma. In particolare, la Presidente del Consiglio sottolinea che la legge di Bilancio “con risorse limitate è la vera sfida”, spiegando che l’esecutivo punta in particolare ad aiutare le famiglie, i redditi bassi e a garantire risorse stabili alla sanità. Oltre alla sfida economica, “sarà anche l’anno delle grandi riforme e del piano Mattei”.

Non manco l’affondo nei confronti della sinistra. “Mi fa abbastanza arrabbiare vederli esultare a ogni minima difficoltà dell’Italia. Nell’ultimo trimestre il nostro Pil ha avuto una leggera contrazione e loro hanno esultato come per un gol alla finale dei Mondiali. Gente che tifa contro l’Italia, che stappa le bottiglie esultando dai balconi se c’è una flessione del Pil”, dichiara il premier parlando della sinistra. “Eppure, i dati macroeconomici ci danno ragione. Siamo in una congiuntura economica difficile, ma abbiamo raggiunto alcuni record, di occupati e di contratti stabili. E le stime del Pil italiano, con tutta la revisione, sono al di sopra della media europea”

Un passaggio anche sulle vicende personali con la Premier che parla di “fango gratuito perfino sui familiari” – con inchieste durate mesi su amici e parenti, la mia storia personale è stata passata in radiografia praticamente dal giorno in cui sono nata. Alla fine, è stato un boomerang, perché sono riusciti a dimostrare solo che ero esattamente la persona che dicevo di essere. Allora si sono attaccati agli organigrammi di partito, anche qui con racconti surreali, per raccontare il partito chiuso, familistico, asserragliato”.