Meloni vuole creare il ministero del Mare

La voce ha iniziato a circolare con insistenza negli ultimi giorni: Giuseppe Bono, lo storico amministratore delegato di Fincantieri – ha guidato il gruppo leader nella cantieristica navale in Europa dal 2002 al 2022 – sta dicendo a destra e a manca che nel nuovo governo è previsto un ministero del Mare e che sarà lui a guidarlo. Per la precisione, si tratterebbe del vecchio dicastero della Marina Mercantile (che ora fa parte dei Trasporti) al quale potrebbe essere aggiunta la Guardia costiera che al momento è sotto il controllo del ministero dell’Interno.

Vero? Parzialmente. Perché nelle intenzioni della leader di Fratelli d’Italia e potenziale nuovo premier Giorgia Meloni l’idea di creare un ministero ad hoc per tutto quello che riguarda il commercio marittimo è ben presente, ma la strada da percorrere per arrivarci al momento è impervia.

Come può essere il nuovo ministero

Non ci sono i tempi tecnici e le condizioni, con la legge di bilancio che incombe, per spacchettare i ministeri. Più semplice quindi che si arrivi alla creazione di un comitato interministeriale che abbia come oggetto tutto ciò che economicamente possa riguardare il mare. Nella sostanza, una struttura che dovrebbe coinvolgere i titolari di Infrastrutture e Trasporti, ministero dell’Economia e Transizione Ecologica, guidato da Palazzo Chigi.

Uno degli obiettivi sarebbe quello di aumentare ancora la quota di trasporto merci via mare che oggi assorbe circa il 36% del interscambio commerciale totale, contro il 50% di quello via strada. Evidentemente si punta al sorpasso. E ci si punta in modo deciso, visto che a quanto pare l’idea del ministero del Mare non è stata cassata ma solo accantonata e potrebbe riprender quota – in condizioni più favorevoli – il prossimo anno.

Insomma, a quanto pare l’unica notizia sicura, a proposito dell’indiscrezione che circola da giorni è che Giuseppe Bono non farà parte della nuova squadra di governo. Se non c’è il ministero, non c’è neanche il ritorno in grande stile di Bono, il manager calabrese che per un ventennio ha fatto il bello e il cattivo tempo in Fincantieri.