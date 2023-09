Nadef, la palla passa a Bruxelles. Tutte le novità del documento

La Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza va in porto. Ora toccherà a Bruxelles esprimersi sulle novità all’interno del documento propedeutico alla manovra finanziaria 2024. Trentuno i collegati che saranno oggetto di esame da parte dell’Unione In più ci sono tutte le previsioni del governo sulla base delle misure che verranno adottate. In dettaglio, la crescita del prodotto interno lordo è stimata allo 0,8 per cento nel 2023. L’esecutivo prevede poi si possa arrivare all’1,2 per cento nel 2024 e, poi all’1,4 per cento e all’1 per cento rispettivamente nel 2025 e nel 2026. Nello scenario programmatico il deficit invece è del 5,3 per cento nel 2023 e del 4,3 per cento nel 2024. Riguardo alle proiezioni per il 2025 e il 2026 il documento prevede rispettivamente il 3,6 per cento e il 2,9 per cento. Il rapporto debito pubblico/pil per il 2024 è atteso al 140,1 per cento.

Il governo italiano ha sottolineato che “sebbene l’indebitamento netto in rapporto al pil venga rivisto al rialzo in particolare nel 2024, l’aggiustamento strutturale prefigurato e l’andamento dell’aggregato di spesa di riferimento sono in linea con la raccomandazione del Consiglio europeo e con quello che si ritiene sarà il futuro assetto delle regole di bilancio”.

L’entità della Finanziaria dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 miliardi

Per le coperture al momento ci sono i circa 14 miliardi in deficit, 2 miliardi dalla spending review annunciata ieri dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e altri 2 miliardi stimati dal gettito della tassa sugli extraprofitti bancari. Una parte delle risorse potrebbe arrivare dalle privatizzazioni, che nell’orizzonte pluriennale dovrebbero far entrare nelle casse dello Stato risorse pari a circa l’1% del pil. Sui tempi, però, Giorgetti spiega che «se e quando verranno effettuate, lo decide il ministero dell’Economia»

Il giudizio di Bruxelles non arriverà comunque prima del 15 ottobre. Ma questa volta l’Italia non è isolata. La Spagna presenterà una soluzione di compromesso sul patto di stabilità le cui regole dovrebbero rientrare pienamente in vigore nel 2023. Anche la Francia intende far sentire la sua voce. Parigi rischia di trovarsi alle prese con una procedura europea. Oltralpe il debito/pil nel 2024 resterà allo stesso punto del 2024 109,7%. Il deficit/pil si troverà sotto il 3% nel 2027 (un anno dopo rispetto a quello italiano) e in quell’anno il debito/pil sarebbe al 108,1%. La Germania chiuderà il 2023 con un deficit/il al 2,5%. Nel 2024 scenderà al 2%. Ma finora Bruxelles ha sempre confermato che intende avviare nella primavera 2024 procedure per i disavanzi eccessivi 2023.

Focus sui 31 collegati Nadef

Il documento prevede una serie di interventi a sostegno della competitività dei capitali. Si va dalla revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione dei controlli sulle attività economiche, a misure in materia di politiche spaziali e di sostegno all’industria spaziale e interventi in materia pensionistica e di sostegno alle politiche per il lavoro.

Non mancano misure organiche per la promozione, la valorizzazione e la tutela del Made in Italy; interventi per il sostegno, promozione e tutela delle produzioni agricole e delle relative filiere agroalimentari e del patrimonio forestale; misure per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale e altri interventi strategici; interventi in materia di economia blu; disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata.

Il governo punta sul contrasto alla povertà

Il tema innovazione è centrale. Ma non solo quello visto che nei correlati trovano spazio gli aregiomenti più disparati. Si va dalla revisione del Testo Unico degli Enti locali alle semplificazioni in materia scolastica fino istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e alla disciplina della professione di guida turistica. Capitolo a parte meritano poi gli interventi a favore delle politiche di contrasto alla povertà; le misure a sostegno della maternità nei primi mesi di vita del bambino e i sostegni per le famiglie numerose.

Spazio al riassetto della sanità

La Nadef è poi anche entrata nel tema sanità. In particolare, il governo si è mosso in materia di riorganizzazione e potenziamento dell’assistenza territoriale nel Servizio Sanitario nazionale e dell’assistenza ospedaliera e ha previsto una delega in materia di riordino delle professioni sanitarie e degli enti vigilati dal Ministero della salute. Nel documento trovano spazio anche misure in materia di consumo di suolo e ricomposizione fondiaria e riutilizzo terre pubbliche a fini agricoli.

Un intervento ad hoc è stato previsto per la filiera dell’editoria libraria. Inoltre arriva il Codice in materia di disabilità e un rafforzamento del sistema della formazione superiore e della ricerca. Prevista poi la delega al Governo in materia di politiche abitative per gli studenti universitari; la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, anche con riferimento al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; e le disposizioni in materia di magistratura onoraria, oltre a disposizioni per giovani e servizio civile universale. Ci sono poi interventi di adeguamento alla legge quadro sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali, oltre a disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle Pubbliche Amministrazioni.