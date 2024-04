Nomine, da Fs e Cdp alle società minori oltre 50 board da rinnovare

La prima lista è arrivata oggi, giovedì 18 aprile, con l’indicazione da parte di Eni e Cdp per rinnovo del consiglio di Saipem. Ma nel giro di rinnovi di primavera ci sono anche Cdp, Ferrovie dello Stato, Rai. E ancora Gse, Eur spa, Società Infrastrutture Milano-Cortina, Sogei. E, a cascata, una miriade di partecipate di secondo livello, almeno 44 società – tra queste anche l’Anas – controllate da partecipate pubbliche che sono chiamate a rinnovare il board, a stagione delle nomine 2024 è densa di appuntamenti per il Mef.

Possibile riconferma per i vertici Cdp

La partita principale è quella della Cdp, che coinvolge anche il mondo delle fondazioni bancarie. Per l ruolo di ad l’attuale numero uno Dario Scannapieco, dato in uscita nei mesi scorsi, potrebbe spuntare una riconferma. Così come Giovanni Gorno Tempini alla presidenza, la cui indicazione spetta però alle fondazioni. Per Stefano Donnarumma, ex numero uno di Terna e in predicato lo scorso anno di andare alla guida dell’Enel dovrebbe invece aprirsi l’incarico al vertice delle Ferrovie. Partita squisitamente politica quella della Rai, per la quale il presidente del consiglio Giorgia Meloni ha premesso un “riequilibrio” che dopo aver interessati i piani più bassi arriverà al consiglio.

Sono 44 le partecipate di secondo livello

Ma la partita più ricca, anche se politicamente meno rilevante, è quella delle partecipate di secondo livello. Sono almeno 44, come detto, quelle che dovranno rinnovare in primavera il proprio cda. La più importante è senza dubbio Anas, controllata da Ferrovie. Sempre sotto il cappello delle Fs sono chiamate al rinnovo degli organi altre quattro società: da Busitalia a Italferr fino a Metro 5.

Da rinnovare anche il board di Telespazio, Alea e altre cinque partecipate del colosso della difesa Leonardo. Sette le partecipate di Eni da rinnovare. Mentre per Cdp tocca a due board pesanti come Cdp Reti e Fintecna.