"Pnrr, per completarlo dovremmo spendere 11 volte più in fretta del solito: deve essere ridotto"

Pnrr impossibile da completare in tempo

“Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non è interamente realizzabile”. Sono state le parole centrali del discorso che il Ministro Raffaele Fitto ha fatto in occasione della presentazione della Relazione sullo stato di attuazione del PNRR pubblicata dalla Corte dei Conti italiana due giorni fa.

Preso atto della situazione, sulla quale avevamo già lanciato un allarme rosso dalle colonne di questo stesso giornale, adesso bisogna guardare avanti e cercare una exit strategy per limitare di danni generati dalla folle e sconclusionata programmazione fatta dal Governo Conte.

Vengano privilegiati i progetti che hanno più chance

Riprogrammare non è peccato, visto che lo prevede l’art.21 del Regolamento europeo istitutivo dello strumento di ripresa e resilienza (RR&F) oltre al fatto che l’efficiente e puntuale Germania ha attivato, ben prima di noi, la procedura di riprogrammazione.Per procedere con metodo scientifico si dovrebbe attivare una revisione dei computi metrici elaborati due anni fa, ovvero prima che la guerra in Ucraina facesse esplodere i prezzi dei materiali, il conseguente aumento che certamente ne deriverà, determinerà la necessità di escludere alcuni investimenti.

Per scegliere in modo razionale quali investimenti togliere dalla lista della spesa del PNRR è opportuno attivare delle procedure di monitoraggio predittivo. Una raccolta dati da elaborare tramite opportuni modelli di spesa, che potrebbe dirci già oggi quali progetti sono suscettibili di raggiungere il traguardo finale del 2026. I progetti “incagliati” ovvero quegli investimenti che sono destinati a sforare la scadenza finale del PNRR devono per forza essere spostati sulle fonti finanziarie della coesione dove già ad oggi, l’Italia presenta gravi ritardi di spesa.

Due fronti su cui operare

La strategia impostata dal Governo Meloni è corretta e consente di ottenere due risultati positivi, il primo legato al finanziamento di investimenti parzialmente avviati, che resterebbero senza copertura finanziaria, il secondo relativo alla mancanza di progetti sui programmi nazionali e regionali del periodo 2021-2027 che verrebbe colmata da questa categoria di progetti.

Il secondo fronte sul quale operare è quello della parte di risorse del PNRR che l’Italia ha perso in prestito, con una scadenza fissata al 2058. Faccio sommessamente notare che l’Italia è l’unico big in Europa che ha fatto questa scelta, assolutamente errata considerata la capacità di spesa italiana, storicamente molto bassa.

Dovremmo andare 11 volte più veloce

Siamo in un momento in cui si stanno sovrapponendo ben tre regimi di spesa: periodo 2014-2020; PNRR e periodo 2021-2027. Se consideriamo le risorse assegnate all’Italia, nel periodo 2024-2026 il nostro paese deve spendere circa 66 miliardi di euro ogni anno mentre la nostra performance si attesta sui 6 miliardi di euro/anno.

E’ evidente che non possiamo aumentare di 11 volte la nostra velocità di spesa, ne consegue che l’unica strada, coraggiosa, da percorrere è quella di rinunciare alla parte di risorse a prestito.

Mauro Cappello, docente universitario