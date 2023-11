Polo siderurgico di Piombino, incontro Urso-Metinvest

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato oggi a Palazzo Piacentini Yuriy Ryzhenkov, ceo di Metinvest, primo gruppo industriale dell’Ucraina e tra i primi produttori di acciaio al mondo. Presenti il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari, e – in video collegamento – il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Ha partecipato inoltre Gianpietro Benedetti, presidente del Gruppo Danieli.

L’incontro, svoltosi in un clima positivo e collaborativo, ha consentito di approfondire le prospettive future dell’area siderurgica di Piombino, verso un nuovo assetto produttivo che riavvii la produzione di acciaio attraverso impianti con tecnologie avanzate e a basso impatto ambientale.

Si sono inoltre valutate le condizioni per la piena coesistenza del nuovo investimento con JSW Italy per rilanciare Piombino come polo di riferimento nella produzione di acciai piani e lunghi.

Seguiranno i tavoli tecnici con Metinvest e JSW per assicurare il coordinamento e favorire la concretizzazione dei progetti.