I troppi ponti nel calendario del 2023 sono un problema per l'Italia. E la Meloni lo sa

Meloni alle prese con il problema ponti

Tra ponti e festività il 2023 potrebbe essere ricordato come l’anno delle super vacanze. Con pochi giorni di ferie mirate sarà possibile, infatti, organizzarsi una serie di weekend lunghi fino addirittura a delle varie e proprie vacanze. Un esempio? Il 25 aprile, festa della Liberazione, l’anno prossimo cadrà di martedì. Prendendo lunedì 24 di ferie sarà possibile così stare in vacanza 4 giorni.

Si potranno fare anche tre giorni di vacanza in occasione dell’1 maggio, che cade di lunedì, o il 2 giugno, che è di venerdì. Ma tutti questi ponti se faranno la gioia dei lavoratori, non aiuteranno la ripresa del Pil dell’Italia. Nel recente report dell’Istat sulle prospettive dell’economia nazionale si parla di una crescita ridotta al +0,4% per l’anno venturo. Un campanello d’allarme, che si aggiunge a quelli arrivati, in questi mesi, dalle altre agenzie di rating e che non può non impensierire il governo Meloni, alle prese con la legge di Bilancio.