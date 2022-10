La giornata del giuramento del governo

Quello del giuramento è un giorno solenne in cui ministri e premier sono pervasi dall’emozione. Ma allo stesso tempo sanno che subito dopo la cerimonia inizia il lavoro e sono tante i temi da affrontare con una certa urgenza. Anche in giorni come questi però non mancano le note di colore e i dettagli più o meno simpatici che non sfuggono agli attenti osservatori. Dettagli e siparietti che ci fanno conoscere meglio i protagonisti del nuovo esecutivo.

Giorgia fa la mamma

Premier ma anche mamma. A rubare la scena ai grandi della politica, la famiglia di Giorgia Meloni. In platea infatti c’erano il compagno Andrea Giambruno, la sorella e moglie del ministro Lollobrigida, e la figlia Ginevra. Giorgia, in tailleur nero, capelli sciolti, e un braccialetto di stoffa tricolore come porta fortuna, è corsa prima della foto di rito con Mattarella a salutare proprio la sua Gigì (così chiama affettuosamente la figlia). Che ha catturato gli occhi e le attenzioni dei ministri, scioltisi per la sua tenerezza.

La penna e l’occhiolino di Salvini

Seconda volta al ministero anche per Matteo Salvini che anche questa volta come nel 2018 sarà vice premier. Nonostante il risultato elettorale non esaltante e la posizione di subordine nell’esecutivo (almeno rispetto alla premier), Matteo è sorridente. Non è passato inosservato l’occhiolino alla compagna Francesca Verdini, che accompagnava i figli in platea. Così come la penna che al momento della firma del giuramento è scivolata via dal voglio allontanandosi da lui in direzione Mattarella.

Bernini canta Ambra

Uscita simpatica o fuori luogo? Ai posteri l’ardua sentenza. Fatto sta che la ministra dell’Istruzione e dell’Università Anna Maria Bernini ha deciso di coronare il suo secondo giuramento da ministra con una storia Instagram particolare. Nel contenuto nessuna atmosfera istituzionale ma la canzone di Ambra Angiolini, “T’appartengo”, ripresa nel momento in cui l’ex idola di Non è la Rai canta ”Giura, Giura”. Una trovata simpatica secondo la Bernini accostare il bridge del classicone anni ’90 al solenne giuramento. Il video in effetti è diventato subito virale. Ma la forzista l’ha tolto poco dopo dal suo profilo. Evidentemente qualcuno l’ha trovato fuori luogo.

E il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano? Il suo primo pensiero subito dopo il giuramento è andato al suo idolo Benedetto Croce. “Una delle prime cose che farò, sarà visitare la sua casa”. Già perché l’ex direttore del Tg 2 è uno studioso del celebre filosofo anche membro dell’assemblea costituente.