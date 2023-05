Scuola, Valditara annuncia fino a 100mila assunzioni in due anni

(Teleborsa) – E’ in arrivo un vasto piano di assunzioni nella scuola. Lo ha annunciato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in audizione alla Camera. A settembre sono previste 56mila assunzioni, da affiancare alle misure previste dal Pnrr, ma sono in programma in due anni fino a 100 mila assunzioni.

“Premetto che con questo piano intendiamo dare, anzitutto, una risposta significativa e tempestiva alle esigenze degli studenti con disabilità, garantendo maggiore qualità dell’insegnamento e continuità didattica e riducendo, al contempo, il fenomeno del precariato degli insegnanti di sostegno”, ha precisato il Ministro, segnalando che è prevista l’immissione in ruolo di 19 insegnanti di sostegno con specializzazione, che rappresenta la “più rilevante immissione in ruolo su posti di sostegno degli ultimi anni”.

Piano straordinario per il prossimo anno scolastico

Valditara annuncia anche l’attivazione delle GPS. “Di questi, circa 17mila – spiega il titolare dell’istruzione – saranno reclutati attraverso una procedura straordinaria di assunzione dalla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, in esito al superamento dell’anno di prova e di una prova finale che comprenderà anche una lezione simulata e che sarà valutata da una commissione con la presenza – a differenza del passato – anche di commissari esterni alla scuola di assegnazione”.

Previsto anche lo scorrimento delle graduatorie. “Nel piano straordinario previsto per il prossimo anno scolastico – aggiunge Valditara – sono altresì ricomprese le assunzioni mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti – in massima parte su posto comune – per oltre 38mila unità, di cui 36mila quali idonei dei concorsi di merito e 2.000 dalle Graduatorie ad Esaurimento“.

Ai fini dell’attuazione del PNRR arriva il concorso per l’assorbimento dei precari. “Bandiremo prima dell’estate una procedura concorsuale per l’assunzione di circa 35mila docenti, che abbiano maturato 36 mesi di servizio o che siano in possesso dei 24 crediti formativi universitari“, annuncia il Ministro, segnalando che per l’attuazione del PNRR è prevista l’assunzione di 70mila docenti entro dicembre 2024.