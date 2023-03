Il Ministero dei trasporti sotto attacco di hacker filorussi

Gli hacker filorussi noname057(16) hanno attaccato siti istituzionali italiani. Al momento risultano coinvolti, tra gli altri, il ministero dei Trasporti, l’Autorità regolatrice dei trasporti e l’Atac.

La Polizia postale sta intervenendo in supporto e i sistemi starebbero resistendo. Il gruppo sul suo canale Telegram ha citato i 20 militari ucraini addestrati in Italia sul sistema antimissile Samp-T e le parole di ieri della presidente del Consiglio Giorgia Meloni secondo cui non ci sarebbero le condizioni per avviare negoziati sull’Ucraina.

Non è la prima volta che l’Italia è oggetto di questo tipo di blitz informatici. E la preocupazione del governo sul tema è elevata. Soprattutto per quello che concerte i cosiddetti dati critici strategici, la cui compromissione può avere un impatto sulla sicurezza nazionale. E naturalmente anche sui dati critici la cui manomissione potrebbe determinare un pregiudizio al mantenimento di funzioni rilevanti per la società, la salute, la sicurezza e il benessere economico e sociale del Paese.

