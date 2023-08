Tassa extraprofitti solo per le banche: parola del Ministro Urso

Il governo non intende introdurre altre imposte sugli extraprofitti come quella studiata per le banche. Lo ha assicurato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, intervenendo al Meeting di Rimini.

“Non abbiamo intenzione di fare altro: non ci sono altri settori in cui ci sia una così evidente divaricazione”, ha spiegato il Ministro, aggiungendo che la tassa sulle banche “è una misura giusta, non una misura di destra o sinistra ma equa”. Poi Urso ha aggiunto “c’è il confronto in Parlamento, tutto si può migliorare”.

A proposito della Manovra, il titolare del MIMIT ha detto che “bisogna rendere strutturali i due tagli al cuneo fiscale che abbiamo realizzato con la scorsa manovra e con il dl Lavoro: per questo servono le risorse in finanziaria”.

Dalle banche arriveranno meno di due miliardi nelle casse pubbliche

La tassa sugli extraprofitti delle banche si propone di tassare in via aggiuntiva i maggiori utili prodotti dall’innalzamento dei tassi di interesse da parte della BCE, che non si è tradotto in un analogo aumento dei tassi attivi e passivi. Per questo si è deciso di tassare il margine di interesse delle banche, una voce che quantifica il gap fra i tassi sui depositi e quelli sui finanziamenti e mutui. Questa voce però verrà tassata solo per il valore incrementale (la differenza rispetto all’anno precedente la serie di aumenti dei tassi praticati dalla BCE (segnatamente il 2021) e con alcune attenuanti che si sta studiando in questi giorni: la deduzione dell’imposta pagata e l’esenzione per gli istituti più piccoli non soggetti a vigilanza europea.

La nuova imposta, purtroppo, non avrà un gettito elevatissimo: si stimano 1,9 miliardi in forma “pura” e 1,3 miliardi se si introduce la deduzione ed esenzione.

(Teleborsa)