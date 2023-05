Whirlpool, il governo esercita Golden Power

(Teleborsa) – Il governo ha posto un veto sulla fusione fra la Whirlpool Emea e la società turca Arcelik, conosciuta per il marchio Beko, per la creazione di un polo europeo degli elettrodomestici. Il CdM del 1° maggio, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha deciso di esercitare il Golden Power, una sorta di diritto di prelazione che l’esecutivo esercita per le imprese ritenute strategiche.

In questo caso, il potere è stato esercitato per tutelare il lavoro: coinvolti dalla fusione oltre 4.600 dipendenti dei 4 stabilimenti presenti in Lombardia, Marche e Toscana. Il Decreto infatti autorizza l’operazione ponendo dei vincoli in termini di salvaguardia del patrimonio tecnologico e dei livelli occupazionali.

Nel frattempo, l’operazione di fusione Whirlpool-Arcelik è al vaglio dell’antitrust europea, che dovrà esprimersi in merito agli aspetti concorrenziali dell’operazione, che ha dimensione europea.

L’operazione segue a stretto giro quella conclusa fra la ex Whirlpool di Napoli ed il gruppo italiano Tea Tek finalizzata alla creazione di un polo per i pannelli fotovoltaici, che ha salvaguardato oltre 300 posti di lavoro