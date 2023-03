A Milano il caro affitti rende conveniente acquistare casa anche con i mutui alle stelle

Milano, anche con i mutui alle stelle conviene comprare

La casa conviene affittarla o comprarla? Secondo Andrea Lacalamita, fondatore di Homepal, piattaforma online di compravendite e affitti immobiliari, a Milano l’acquisto è ancora la cosa più conveniente. Questo a causa del costo degli affitti fuori controllo e nonostante l’aumento dei tassi di interesse.

“A Milano – spiega Lacalamita – ci sono oltre 13mila appartamenti in vendita e in alcune zone, che saranno soggette a rivalutazione, è ancora possibile acquistare a prezzi interessanti. Basta pensare alla Bicocca, Affori e tutta la zona di corso Lodi dove si trova la Fondazione Prada. Quanto al mutuo, oggi il tasso fisso (3,7%) è leggermente inferiore a quello variabile (3,84%) e dunque in prospettiva il mercato ritiene che i tassi caleranno. Ipotizzando di prendere un mutuo di 200mila euro a 20 anni la rata è intorno ai 1100 euro. Insomma sarebbe la cifra che si paga di affitto per un trilocale in quelle zone”.

Milano mercato effervescente

A Milano il mercato immobiliare resta particolarmente effervescente. “Nel centro di Milano- aggiunge Lacalamita- un appartamento si vende in pochi giorni perché l’offerta è molto limitata. Comunque ci sono state rivalutazioni importanti anche per Bologna, Firenze e soprattutto Torino”. Quanto alle richieste dei clienti la classe energetica sta diventando importante. “Purtroppo – dice ancora Lacalamita- gli immobili in Italia sono nella maggior parte dei casi tra la classe G, la peggiore e la E. Gli immobili in classe A 3 o 4, la migliore, sono pochi. Si tratta principalmente di nuove costruzioni che consentono un buon risparmio energetico ma le spese condominiali restano alte perché, solitamente, questi immobili vengono dotati di servizi aggiuntivi (palestra, working space e giardini) che fanno lievitare i costi accessori ”.

Homepal è un sito di annunci immobiliari molto particolare. Infatti fa incontrare direttamente acquirenti e proprietari predisponendo però tutti i documenti necessari alla compravendita (compromesso, visure, rogito ecc). Il fattore positivo sono le commissioni inferiori alla media del mercato: zero per il venditore e il 2,5% al compratore.