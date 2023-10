Affitti brevi, Limehome alla ricerca di un posto al sole in Italia

C’è un nuovo player in Italia nel campo dell’ospitalità: Limehome. Un progetto di business nato nel 2018 in Germania. Oggi l’azienda è già presente in 10 mercati europei con 5mila appartamenti e vuole porsi come strategia a metà strada tra l’ospitalità alberghiera e quella in appartamenti con servizi per affitti a breve e medio termine in Europa. Limehome si occupa però solo di palazzi interi riconvertiti in appartamenti per affitti brevi, arredati in maniera uniforme.

La società gestisce già 5mila appartamenti in 10 paesi europei

“Il nostro modello di business è particolare – spiega Alessandro Giuffrè che guida la recente filiale italiana di Limehome – vogliamo diventare il maggior player nella gestione di appartamenti in Europa come Marriot negli hotel. Ossia con focus su una clientela medio alta. Non puntiamo al lusso”.

L’arrivo in Italia è legato all’idea di crescere in destinazioni legate alle vacanze. La società sta aprendo a Roma nel quartiere studentesco San Lorenzo, vicino all’Università La Sapienza e alla Stazione Termini. Mentre a Milano c’è già il primo building attivo in via Stresa vicino al Bosco verticale.

Aperture anche a Salerno e nella costiera Amalfitana

“Abbiamo in programma aperture a Salerno – spiega Giuffrè – dove un edificio adibito ad uffici verrà rigenerato. E in Costiera amalfitana, un nuovo sviluppo a Maiori a pochi minuti da Amalfi. Stiamo guardando anche a Lecce e a Catania. Tutti progetti non in grandi città che porteranno beneficio anche all’economia di prossimità come bar e ristoranti ma anche aziende di servizi”.

La società non investe direttamente nelle strutture che restano in capo ai proprietari che pagano ovviamente la ristrutturazione di tasca loro. Il vantaggio è che Limehome garantisce un interessante ritorno sull’investimento. “Valorizziamo anche le proprietà – aggiunge Giuffrè- che dopo la ristrutturazione e con il nostro contratto in essere sono più appetibili per la vendita”.

Alla base c’è ovviamente la richiesta sempre maggiore da parte dei turisti di avere appartamenti in affitto di qualità e con servizi sicuri. “Per una famiglia – dice ancora il manager – è certo più facile prendere un appartamento in affitto. Inoltre in un appartamento si può mangiare in casa spendendo meno e facendo una dieta più sana”.

Quanto all’intervento del legislatore per regolamentare gli affitti brevi secondo Giuffrè non è un problema ma anzi può garantire maggior ordine al mercato. “Il fenomeno degli affitti brevi nelle città più piccole – dice – ossia fuori da Milano, Roma, Venezia e Firenze è molto circoscritto. Noi puntiamo anche su quelle città. Certo il regolatore deve stare attento perché se nelle grandi città mettere troppi paletti farà perdere turisti dato che la richiesta per gli affitti brevi soprattutto da parte dei millenial e della generazione Z è molto vivace”.

Fatturato a 60 milioni previsto il raddoppio in cinque anni con le nuove aperture

Limehome vede come socio principale un fondo di private equity tedesco che ha ha già fatto diversi aumenti di capitale, l’ultimo l’anno scorso pari a 45 milioni. Il fatturato a fine 2023 è visto a 60 milioni ma la previsione è di raddoppiare in cinque anni grazie alle nuove aperture che dovrebbero portare il monte appartamenti a 23mila unità.