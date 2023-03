Banco Bpm sigla accordo da 495 milioni con il gruppo Statuto

Banco Bpm sigla accordo da 495 milioni

Banco Bpm ha perfezionato “un accordo di finanza strutturata per un totale di 495 milioni di euro con il gruppo Statuto, con il supporto di Gwm Group e ARECneprix, società di asset management e structuring del gruppo Illimity“. L’operazione, spiega una nota, è “rivolta alla valorizzazione di taluni immobili di pregio” ed è stata strutturata in una cartolarizzazione le cui note sono state sottoscritte da Banco Bpm e Gwm. Quest’ultimo fornirà inoltre “nuova finanza destinata al completamento di importanti iniziative immobiliari nel centro di Milano”.

Nuovo hotel 5 stelle a Milano

In particolare, il progetto prevede “la valorizzazione di Palazzo del Toro in Piazza San Babila a Milano” e “l’apertura di un hotel 5 stelle lusso in via Brera 19 che sarà gestito da Six Senses Hotels Resorts“. ARECneprix ha agito in qualità di arranger dell’operazione, oltre che di asset manager e special servicer della cartolarizzazione. Finint è banca sponsor della nuova finanza e master servicer del veicolo di cartolarizzazione. Banco Bpm, Gwm Group e ARECneprix sono stati assistiti da Giovanardi Studio Legale, Dla Piper, Cappelli Rccd e Linklaters.

Per gli aspetti tecnici e valutativi real estate le parti sono state assistite da Cushman & Wakefield e Aeg & Partners. Mediobanca e Deloitte sono gli advisor finanziari, mentre Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha analizzato gli aspetti fiscali dell’operazione. Il gruppo Statuto è stato assistito dallo Studio Baker McKenzie.