Quel bonus ristrutturazioni al 75% che pochi conoscono e con lo sconto in fattura

Dopo il Superbonus 110% ora le imprese edili puntano sul bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche con detrazioni fino al 75%, esteso fino alla fine del 2025, che da ancora la possibilità dello sconto in fattura e, trovando una banca interessata, anche alla cessione del credito. Insomma non male anche perché per accedervi non ci sono particolari ostacoli. Infatti mentre fino a qualche anno fa bisognava presentare una dichiarazione di disabilità o almeno avere una età superiore ai 65 anni, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che tutti ne possono usufruire ovviamente solo per alcune tipologie di lavori.

Il bonus per le barriere architettoniche

Infatti il sostegno è rivolto all’eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti comuni degli edifici condominiali, ma allo stesso modo, si può richiedere anche per gli edifici unifamiliari. Da sottolineare che oltre all’istallazione di ascensori o di rampe per facilitare l’accesso si può ottenere questo bonus anche per la ristrutturazione di un bagno rendendo più semplice l’utilizzo della vasca, della doccia o di altri sanitari. E anche per le spese di smaltimento o bonifica in caso di sostituzione degli impianti di tipo tecnologico come videocitofoni o videosorveglianza , sempre con l’obiettivo di facilitare la mobilità. Certo il risultato, in caso di sconto in fattura, è sempre quello già sperimentato con il bonus facciate al 90% o il superbonus 110%.

Le imprese edili effettuano in questo caso una maggiorazione dei prezzi praticati. E se in tempi di tassi bassi, fino al 2022, le maggiorazioni erano già del 30 o addirittura del 40%, dato che poi lo sconto fiscale è si detraibile ma in 10 anni, oggi, visto il continuo aumento del costo del denaro la maggiorazione dei costi del lavoro sarà molto più elevata. Per fortuna ci sono alcune limitazioni. Infatti, questo sostegno è soggetto a particolari limiti di spesa, in base alla tipologia di edificio su cui vengono svolti i lavori di rimozione delle barriere architettoniche.

Gli scaglioni del bonus

Ossia 50mila euro per edifici unifamiliari, 40mila euro: per ogni unità immobiliare presente su edifici composti da due a otto unità immobiliari e 30mila euro: per ogni unità immobiliare presente su edifici composti da più di otto unità immobiliari, ossia in condomini. Va ricordato che questo sostegno è finalizzato a interventi su edifici già esistenti, ovvero non può essere richiesto se tali lavori vengono svolti nel momento in cui l’edificio viene ricostruito.

Chi vuole accedere a questo sostegno deve quindi documentare con precisione le spese effettuate e presentarle insieme alla dichiarazione dei redditi per avere in 10 anni lo sconto fiscale del 75% su tali spese. In caso però di sconto in fattura o la cessione del credito bisognerà presentare anche il visto di conformità e della certificazione della congruità delle spese effettivamente sostenute. Questi adempimenti sono diventati obbligatori a seguito dell’introduzione del Decreto Antifrode, che ha disposto diverse misure per contenere gli atti illeciti e le frodi intorno a questi tipi di bonus.

Ovviamente c’è anche il bonus ristrutturazione al 50% su spesa massima fino a 96mila euro fino che resta fino a dicembre 2024 ma senza sconto in fattura. Questo bonus dovrebbe passare al 36% dopo il 2024 ma potrebbe essere nuovamente prorogato. Infine, esiste la possibilità, per i pochi che ancora possono accedere al superbonus 110%, di inserire i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche tra quelli considerati “trainati” dal superbonus. Per ottenere questo sostegno è tuttavia necessario svolgere anche altri tipi di lavori, che rientrano nella categoria di opere “trainanti”.