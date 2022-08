La nuova casa di Brad Pitt

L’attore di Hollywood Brad Pitt compra per 40 milioni la bellissima casa dell’imprenditore e scrittore americano DL James, che si affaccia sulla costa centrale della California. La villa, fatta costruire nel 1918 dallo scrittore in cerca di maggiore libertà, era una sorta di paradiso delle celebrità. Raccontano che Pitt si sia subito innamorato di questa casa dallo stile rurale. E qui potrebbe decidere di passare dei lieti momenti con i sei figli, avuto con l’attrice Angelina Jolie, con la quale è separato dal 2016.

La villa era stata progettata dall’architetto Charles Sumner Greene, per lo scrittore Daniel Lewis James, autore “Famous All Over Town”. L’immobile era poi passata di mano ad una società, la Searock, legata al defunto finanziere di Chicago Joe Ritchie e a sua moglie, Sharon Ritchie. Brad Pitt possiede anche un’altra casa in California. Una villa sulla spiaggia a Goleta del valore di 5 milioni di dollari, che aveva acquistato nel 2000 in occasione del matrimonio di Jennifer Aniston.