Casavo paga il notaio agli under 36 che comprano casa

Casavo offre il notaio agli under 36

Un’agevolazione per i giovani che comprano casa. La piattaforma Casavo ha promesso agli under 36 che acquistano una casa sul suo portale di farsi carico dell’onorario del notaio, una spesa che si aggira intorno ai 3mila euro.

E dunque gli under 36 che vogliono acquistare casa potranno visionare gli annunci con il tag “Casa Casavo” presenti sulla piattaforma. Una volta individuata la casa più adatta alle proprie esigenze, l’utente potrà beneficiare dell’offerta presente sulla Carta Giovani all’interno della sezione “Casa” e risparmiare il budget destinato alle spese notarili. Sono escluse ovviamente le tasse: l’imposta di registro (pari al 9% del valore catastale dell’immobile, 2% se si tratta di prima casa), l’imposta catastale e l’imposta ipotecaria (ognuna pari a 50 euro).

Il commento

“Siamo diventati partner di Carta Giovani, che consideriamo uno strumento importante per facilitare la vita degli under 36. Per noi si tratta di un target molto rilevante, il 60% dei nostri acquirenti appartiene proprio a questa fascia d’età – ha detto Victor Ranieri, General Manager Italia di Casavo – Abbiamo quindi voluto partecipare all’iniziativa in modo molto concreto, permettendo a chi acquista casa di risparmiare parte della somma normalmente destinata agli adempimenti notarili e burocratici”.

Tra i servizi offerti Casavo Mutui, che affianca l’acquirente dalla scelta del finanziamento più adatto alle proprie necessità fino alla stipula finale e Casavo Homeplus, la piattaforma dedicata allo shopping per la casa, e i progetti di interior design, con soluzioni pensate per ogni esigenza.