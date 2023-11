Cina, Banca centrale lascia invariati i tassi d'interesse

La banca centrale cinese ha lasciato invariati i tassi i interesse. Nel dettaglio, il tasso privilegiato, loan prime rate (LPR) resta fermo al 3,45%, come ampiamente atteso dagli analisti.

Come da previsioni, la People’s Bank of China ha confermato anche il tasso di interesse a 5 anni, punto di riferimento per i prestiti immobiliari al 4,2%. La scelta di non aumentare i saggi è legata a doppio filo con l’andamento dell’economia. In particolare, il settore immobiliare ha registrato una pesante battuta d’arresto con la crisi di big del comparto.

(Teleborsa)