Case green, il fronte dell'Italia contro l'Ue: "Fermare la direttiva"

L’iter che porterà all’approvazione definitiva del testo della direttiva europea sulle “case green” entrerà nel vivo la settimana prossima con il cosidetto “Trilogo” ossia il negoziato tra commissione, parlamento e i consigli dei diversi paesi. Per il momento la direttiva è stata votata e approvata dalla plenaria del Parlamento Europeo.

“Qui non si tratta di emendare o limare i termini della questione – ha spiegato il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa – ma di opporsi con decisione alla direttiva. Chiediamo al governo di essere coerente e di esprimersi contro questo regolamento che sta già creando problemi al mercato immobiliare”. L’Ue infatti punta a obbligare i proprietari di case a portare la loro abitazione in classe D entro il 2033. E in Italia ci sono 11 milioni di abitazioni superiori alla classe energetica D, il 74% del totale secondo le stime di Enea. Nello specifico queste abitazioni sono per il 34% in classe G, il 23,8% in F e 15,9% inE.

Il fronte del no sulla casa green

“L’Italia comunque non è sola ad opporsi in Europa alla direttiva – continua Spaziani Testa – che ora entra in una fase dove è possibile, per i Paesi Ue, far sentire la propria voce . Anche la Germania è contraria a questo obbligo. Del resto questo regolamento è stato votato da un Parlamento europeo a trazione Verdi e Sinistra che stanno perdendo consenso come accaduto recentissimamente in Spagna. Per questo chiediamo che il testo, che parte da tesi contestabili come il fatto che gli edifici generano il 36% di C02, venga bloccato. Basta pensare che il responsabile energia di Nomisma ha chiarito che gli immobili europei sono responsabili di una percentuale di C02 immessa nell’atsmosfera inferiore all’1%”.

Il testo prevede che tutti i nuovi edifici dovranno essere a zero emissioni a partire dal 2028, mentre quelli esistenti dovranno raggiungere la classe energetica E entro il 1° gennaio 2030 e D entro il 2033. Per il riscaldamento si prevede il divieto di utilizzo di combustibili fossili entro il 2035 e l’abolizione di sussidi per l’installazione di caldaie con questa tecnologia entro il 2024.

Alcune categorie di immobili sarebbero esenti dalla direttiva europea sull’efficienza energetica come gli edifici e monumenti sottoposti a tutela, collocati in zone vincolate e protette; edifici usati meno di quattro mesi all’anno, ossia le seconde case. “Purtroppo già adesso – continua Spaziani Testa – nelle compravendite immobiliare la classe energetica sta diventando un elemento importante per la valutazione delle abitazioni che, se non rispettano determinati criteri, perdono valore. Per questo chiediamo la direttiva che venga stoppata e ripensata in termini più concreti”.