Immobiliare: ecco cosa aspettarsi nel 2024

(Teleborsa) – Dopo un 2023 difficile come si muoverà il mercato immobiliare nel 2024? La risposta dipende dal futuro scenario dei tassi e del mercato di mutui, cui il mercato immobiliare è strettamente legato, ma anche dalla situazione economica delle famiglie, che in molti casi non hanno più i soldi per comprare casa.

Un 2023 da dimenticare

Il 2023 non può certo dirsi un anno buono per il mercato immobiliare, che potrebbe aver registrato compravendite fra 680 e700 mila con una diminuzione a due cifre percentuali rispetto al 2022. Un calo da attribuire alla riduzione dei rogiti del 13% e dei mutui che è risultato addirittura del 29%, giacché sono aumentate le vendite in contanti.

Effetto tassi e mutui

Sui due mercati gemelli – immobiliare e mutui – hanno influito negativamente i tassi d’interesse, che sono stati portati su livelli restrittivi dalle banche centrali, a causa dell’aumento dell’inflazione. E sempre la crescita dei prezzi ha influenzato negativamente la situazione economica delle famiglie, rendendole cattivi debitori agli occhi delle banche, che quindi hanno applicato spread più elevati per il rilascio dei mutui.

Cosa accadrà nel 2024?

Guardando al 2024, la situazione è migliore sul fronte dei tassi, perché quest’anno la BCE dovrebbe iniziare a tagliare il costo del denaro, ma non così brillante sul fronte dell’inflazione, poiché al calo della componente energia si contrappone l’aumento del costo della vita e degli alimentari. Ecco perché secondo gli esperti anche quest’anno potrebbe chiudere con un segno meno in termini di compravendite (atteso un calo di circa il 5%).

Non uniforme l’andamento dei prezzi

L’andamento dei prezzi, al contrario delle compravendite, non mostrerà variazioni di particolare rilievo in positivo o in negativo: ad esempio a Milano si attende un +0,6% a Roma +1,4% in base all’Osservatorio Tecnocasa. In realtà, molto dipenderà dal taglio, posto che le metrature più importanti saranno svantaggiate, mentre i tagli piccoli non dovrebbero evidenziare particolari ripercussioni. C’è poi l’effetto “affitti brevi” e “casa vacanze” che riguarderà soprattutto chi compra casa per investimento e che penalizzerà l’affitto tradizionale, a dispetto dell’aumento delle imposte.

(Foto: Sebastian Wagner / Pixabay)