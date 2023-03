Immobiliare di lusso, Milano resta regina: prezzi oltre 20 mila euro al mq

Immobiliare di lusso, la situazione di Milano e Roma

Milano resta la regina del mercato immobiliare in Italia. Lo certifica una ricerca relativa al secondo semestre 2022 realizzato da Engel & Volkers in collaborazione con Nomisma che si è focalizzato sul mercato immobiliare nelle due città che hanno fatto registrare il maggior numero di transazioni, ossia Milano e Roma. Nel capoluogo lombardo, recita il rapporto, la domanda di immobili di pregio resta forte, confermando tempi di assorbimento molto rapidi e sconti esigui o nulli. Anche Roma ha continuato a beneficiare di una domanda sostenuta, che ha garantito una buona performance delle compravendite in molte zone, a fronte di quotazioni nel complesso stazionarie e tempi medi di vendita ridotti rispetto al semestre precedente.

Nel 2022 il volume di compravendite sul mercato residenziale milanese ha registrato un incremento annuo del 6,2%, contro il 3,1% di Roma e il 4,7% dell’Italia nel complesso. Secondo l’analisi effettuata il secondo semestre dell’anno ha pertanto superato le incerte aspettative. Le forti criticità economiche, derivanti dall’aumento dei costi delle materie prime e dalla conseguente inflazione, hanno impattato solo in parte sul segmento di pregio del capoluogo lombardo, per la parte di compravendite dipendenti dall’erogazione di mutui, a causa dell’incremento dei tassi di interesse. In generale, Milano si conferma un mercato influenzato dalla vocazione internazionale della città. E, come già accaduto con il successo dell’Expo 2015, l’avvicinarsi dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 catalizza costantemente e in maniera crescente investimenti immobiliari di rilievo.

Milano, quotazioni stellari

A livello di quotazioni al metro quadro Milano non ha concorrenti. Infatti nel quadrilatero della moda per abitazioni nuove o ristrutturate il range di prezzo arriva a 20mila euro contro i 10mila euro registrati per le zone di maggior pregio della capitale, ossia Prati e i Parioli. A Milano comunque per le proprietà ristrutturate al nuovo, il range si conferma particolarmente ampio a livello di singolo quartiere, con la zona del Duomo che conferma valori medi compresi nel range 8.500-18.500 euro al mq. Anche i prezzi medi degli immobili di pregio nella zona ovest confermano i livelli del semestre precedente.

Le quotazioni per gli immobili ristrutturati al nuovo vanno dai 4.200-4.500 euro al mq di Gambara – Bande Nere e San Siro ai circa 10.000 euro al mq di Sempione – Arco della Pace – Chinatown e Vercelli – Washington. Restano fuori range le quotazioni di City Life, tra 8.800-15.000 euro al mq. Per quanto riguarda invece la zona est, i prezzi presentano un trend al rialzo su base semestrale in tutte le zone, più accentuato nei quartieri di Città studi e Porta Venezia, per le residenze nuove o ristrutturate al nuovo. Per questi immobili i valori di compravendita sono compresi nel range 4.450-9.350 euro al mq. Le quotazioni medie crescono allo stesso modo per le abitazioni da ristrutturare.

Nella zona nord, invece, i prezzi medi delle zone Centrale-Loreto e Isola-Gioia-Maggiolina variano tra 4.900 e 7.150 euro al mq per le proprietà nuove e ristrutturate al nuovo, e i prezzi medi top di Porta Nuova-XXV Aprile raggiungono quota 19.500 al euro al mq. Anche l’area di Garibaldi-Moscova-Arena conferma il trend al rialzo con un prezzo medio massimo di 12.800 euro al mq. Infine, in merito alla zona sud, le quotazioni medie crescono, su base semestrale, in tutte le aree, in un range che varia, per le abitazioni nuove o ristrutturate al nuovo, tra 6.500 euro al mq di Medaglie d’Oro-Lodi e 11.000 euro almq di Porta Romana-Crocetta-Quadronno.

Roma, oltre 40 mila transazioni

Roma è la città italiana dove si sono registrate il maggior numero di transazioni nel 2022, oltre 40 mila con un incremento del 3,1% annuo. A seguito del boom di compravendite del 2021 e dell’inizio del 2022, l’offerta in vendita registra una riduzione e fatica a incontrare le esigenze di una domanda vivace sia per l’acquisto residenziale, sia per quello di investimento. Tra gli investitori stranieri, sempre interessati alle zone centrali di prestigio, aumenta anche l’interesse per le compravendite di nuda proprietà. La domanda per acquisto si concentra a Trastevere, Testaccio, Ponte, Borgo, Parione, Monteverde Vecchio.

Nella zona Prati-Vaticano si concentra la domanda dei residenti interessati alle zone centrali, per la maggiore presenza di spazi esterni e aree verdi rispetto al centro storico. C’ è domanda di investimento anche per le proprietà di piccole dimensioni da destinare ad uso turistico o, nella zona di San Lorenzo, a locazione studentesca. I prezzi a Roma sono sensibilmente ridotti rispetto a Milano e dunque consentono maggiori possibilità di acquisto per poi mettere a reddito la proprietà. In pratica il range di prezzo varia nelle zone di maggior pregio, tra i 5 e i 10mila euro al metro quadro per le abitazioni ristrutturate al nuovo per poi scendere di prezzo (dai 5 ai 3mila euro) in caso di immobili da ristrutturare.