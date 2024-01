Mutui e surroghe, se la casa è green il tasso diventa più leggero

Chi surroga il mutuo per una casa green, ossia in classe A, B e, in alcuni casi, anche alla C, avrà un tasso molto più vantaggioso rispetto a una abitazione in classe maggiore e dunque più energivora. E dato che il 2023 si è chiuso con un calo dei tassi fissi, un dato positivo non solo per gli aspiranti mutuatari, ma anche per chi ha già un finanziamento in corso e vuole surrogarlo, ossia avere un altro mutuo con un tassoi migliore. Secondo una analisi di Facile.it, per un mutuo in surroga, i tassi partono dal 3,10% ma uno per prima casa green può partire anche dal 2,45% cambiando banca.

«Il calo degli indici ha determinato una diminuzione significativa dei tassi fissi offerti dalle banche e la surroga può diventare un’opportunità estremamente vantaggiosa per chi ha un mutuo a tasso variabile, ma anche per chi ha un fisso sottoscritto a partire dalla seconda metà del 2022 – ha detto Ivano Cresto, managing director di Facile.it “Inoltre, gli istituti di credito prestano molta attenzione ai finanziamenti destinati alle case nelle prime classi di efficienza energetica, con un importante impulso ai mutui green, che già lo scorso anno rappresentavano il 7,2% delle richieste totali sulla prima casa».

Mutui in partenza dal 2,6%

Prendendo in considerazione un finanziamento standard (126mila euro da restituire in 25 anni), i migliori tassi fissi per un mutuo green prima casa partono dal 2,60%, con una rata mensile pari a 572 euro. Mentre come già detto, le cosiddette surroghe green, ossia finanziamenti destinati ai proprietari di abitazione in classe energetica A o B che vogliono cambiare banca. In questo caso è possibile spuntare un tasso fisso agevolato fino ad arrivare al 2,45%.

E dunque il potenziale risparmio è notevole, soprattutto per chi ha un mutuo a tasso variabile di recente sottoscrizione ossia nel 2023. Sempre ipotizzando un finanziamento standard il mutuatario potrebbe abbattere la rata fino al 25%, portandola dagli attuali 750 euro mensili a circa 570 euro, con un risparmio di quasi 180 euro.

Case nuove sempre più green

E sempre in base all’offerta delle singole banche i mutui green possono finanziare fino all’80% sino al 100% del valore dell’immobile. Non c’è dubbio che le case nuove che devono essere realizzate con criteri green potranno avere maggior successo sul mercato immobiliare mentre quelle non green situate in zone di scarso pregio potrebbero subire una svalutazione.

Ed è per questo che alcuni istituti di credito abbinano al mutuo un finanziamento extra a copertura delle spese sostenute per i lavori di riqualificazione. Come ad esempio, l’accrescimento dell’isolamento termico, l’installazione di sistemi per la produzione di energia pulita o di impianti di riscaldamento ad alta efficienza.