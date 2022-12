Voglia di casa in montagna, decollano i prezzi nelle località sciistiche

I prezzi delle case in montagna

Voglia di casa, anche in montagna. È boom di richieste nelle località sciistiche italiane e i prezzi sono in rapida ascesa quasi ovunque. Lo rivelano i dati elaborati da Century 21 Italia, la branch italiana del colosso americano del real estate. I dati sul mercato immobiliare si dimostrano brillanti a Cortina, che, regina delle prossime Olimpiadi invernali, registra una crescita del +5,6% con un prezzo al metro quadro che supera i 10.800 euro, Corvara, con il +7,1%, Selva di Val Gardena, che riporta un +8,4%, e Roccaraso, che vanta un +11,4% con un prezzo al metro quadro di 2747 euro, fra i più alti per le località del Centro Italia, che si aggirano sui 1500 euro al metro quadro.

Ma su tutte le località spicca Livigno, con una crescita vertiginosa del +27,4%, i cui prezzi al metro quadro sono schizzati dai 5700 del 2021 ai 7000 di quest’anno. Aumenti più contenuti sono quelli segnalati per Canazei (+1,5%), Pinzolo (+0,6%) e Sestriere (+4,2%). In controtendenza, invece, le altre località del Centro prese in esame: Abetone (-3,7%), Ovindoli (-1,4%) e Rocca di Mezzo (-8,5%).

I trend individuati dimostrano capacità di durata anche in relazione ai dati del quadriennio precedente (2017-2020), rispetto al quale il mercato ha mantenuto una direzione precisa, riassumibile con l’incremento dei valori di vendita per le località del Nord e la decrescita dei valori in quelle del Centro. In questo senso, è da notare l’eccezionale crescita di valore registrata a Livigno che, anche nel lasso di tempo 2017-2020, è la meta i cui prezzi di vendita sono cresciuti di più toccando il +43,5%.

Il mercato degli affitti

Se i rialzi relativi ai prezzi di vendita sono significativi, se si osserva l’offerta locativa, quindi gli affitti, questi diventano persino sbalorditivi. L’incremento sulle locazioni più significativo rispetto al 2021 viene rilevato a Selva, che segna uno stupefacente +172,8%, che passa da poco più di 11 euro al metro quadro al mese per il 2021 a 30 euro nel 2022, e ancora una volta a Livigno, che segue con una crescita del +149%, passando dai 10 euro al metro quadro al mese del 2021 a oltre 25 euro al metro quadro per quest’anno. In crescita, seppure con valori percentuali inferiori, anche Canazei, Corvara e Pinzolo.

“Abbiamo di fronte un boom del mercato immobiliare nelle destinazioni invernali, trend che possiamo sicuramente legare a una domanda in aumento di lungo periodo, che però è esplosa nell’ultimo anno -, dichiara Marco Tilesi, ceo e co-founder di Century 21 Italia -. Alla base di questa spinta propulsiva sicuramente una ritrovata voglia di evasione accompagnata dal desiderio di praticare attività all’aria aperta come eredità del post-covid. Sulle scelte degli italiani si fanno sentire anche gli effetti del cambiamento climatico: l’innalzamento generale delle temperature concorrerebbe, infatti, a spiegare una evidente polarizzazione della domanda sulle località del Nord, dove la stagione sciistica è sicuramente più lunga, rispetto al Centro Italia”.