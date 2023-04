Superbonus, Enea: le detrazioni arrivano a quota 80 miliardi

Salgono ad 80 miliardi le destrazioni richieste per i bonus edilizi

Il numero delle asseverazioni relative al Superbonus 110%, per interventi di efficientamento energetico, presentate attraverso l’invio della domanda all’Enea al 28 febbraio 2023 erano complessivamente 403.809, 18.851 in più rispetto alle 384.958 registrate complessivamente al 31 dicembre 2022. È quanto emerge dall’ultimo bollettino diffuso dall’Enea sulle asseverazioni in Italia e per singole regioni.

Gli investimenti ammessi a detrazione a livello nazionale erano pari a circa 72,7 miliardi, con un incremento di circa 4,2 miliardi rispetto all’analogo dato registrato al 31 dicembre.

Rispetto al totale di 80 miliardi di detrazioni richieste, circa 63,8 miliardi riguardano lavori già conclusi. Complessivamente, al 31 gennaio, si sono registrate 59.223 asseverazioni relative a condomini, per un investimento di 35,7 miliardi, pari al 48,7% del valore complessivo, 231.440 asseverazioni relative a edifici unifamiliari per un totale di 27,1 miliardi di investimento, pari al 36,3% dell’investimento complessivo, e 113.140 asseverazioni per lavori in unità immobiliari indipendenti (investimento pari a 11,1 miliardi pari al 15% del totale).

