Superbonus, niente proroga per i condomini. Ventimila aziende a rischio e cittadini infuriati

Non c’è pace per il Superbonus per i condomini che non è stato prorogato di sei mesi come richiesto non solo dalle associazioni dei costruttori edili e dagli artigiani ma anche da migliaia di cittadini che si ritrovano con i lavori fermi e l’impossibilità di continuare per le mutate condizioni economiche del bonus. Sparita dal decreto asset la sospirata proroga rischia di mandare in tilt 20mila aziende.

Del resto il governo vede il provvedimento varato dal governo Conte come responsabile di tutti i guai di bilancio anche se così non è. Perché è vero che è costato allo stato circa 80 miliardi di mancati introiti provenienti dalle tasse ma è anche vero che ha creato posti di lavoro. Purtroppo, come sempre in Italia, è stato oggetto non solo di frodi ma anche di aumenti indiscriminati dei prezzi dei materiali utilizzati per le costruzioni.

Il risultato è che tutti gli emendamenti relativi alla proroga sono stati infatti bocciati dalle Commissioni Ambiente e Industria del Senato. Quindi nessun rinvio al 2024 per la scadenza del 31 dicembre 2023 per i lavori condominiali in corso. L’unica proroga è quella già prevista dal testo originario del decreto che riguarda le unifamiliari che al 30 settembre 2022 avevano già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30%.

Restano dunque le scadenze prefissate

Per effetto della mancata proroga, quindi, per i condomini e le unifamiliari la possibilità di fruire della detrazione nella misura massima del 110% si chiuderà il 31 dicembre 2023. Per i condomini, il superbonus al 110% spetterà per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 la Cilas è stata presentata entro il 25 novembre 2022 e l’assemblea che ha approvato l’esecuzione dei lavori è stata adottata tra il 19 e il 24 novembre 2022.

A partire da gennaio 2024 l’agevolazione fiscale sarà tagliata al 70%. A nulla sono serviti gli appelli forti non solo di migliaia di cittadini e lavoratori preoccupati, ma anche di rappresentanti di categorie economiche come l’Ance, l’associazione dei costruttori. Sul tavolo c’era un emendamento di opposizione e, quindi di Pd e 5 stelle, che chiedeva una proroga al 31 dicembre 2024 ma anche quello della maggioranza che contava di arrivare almeno al 30 giugno 2024 è stato bocciato.

Con il bonus al 70% impossibile terminare i lavori

Dal Cna, ossia la confederazione nazionale degli artigiani, arrivano le prime stime sull’impatto della mancata proroga. «Avrà conseguenze pesantissime su imprese e famiglie- ha spiegato Cna in un comunicato-migliaia di condomini dal prossimo primo gennaio vedranno scendere il beneficio dal 110% al 70% rendendo di fatto impraticabile terminare i lavori».

Il motivo è semplice. I condomini puntavano sulla cessione del credito o sullo sconto in fattura portando il bonus al 70% le misure, visto gli alti tassi di interesse, diventano impraticabili dato che già oggi un Superbonus 110, anche se si trova qualche banche disposta a rilevare il credito, viene pagato tra l’85 e il 92%. Portando la misura al 70% si potrebbe ottenere al massimo il 45% della somma.

“Sono circa 20mila i cantieri che non potranno concludere gli interventi di riqualificazione – spiega ancora Cna- con danni ingenti per le famiglie e per le imprese che sono ancora in attesa di risposte sull’emergenza dei crediti incagliati». Per questo, secondo Cna bisognerà tornare su questa decisione, consentendo di terminare i lavori già avviati che per i condomini, in moltissimi casi, richiedono tempi di realizzazione ben superiori a un anno. “Le criticità provocate dalle continue modifiche dell’agevolazione – conclude Cna- non possono gravare esclusivamente su imprese e famiglie che hanno rispettato norme e procedure”.