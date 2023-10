Tiberiade Holding e Green House, joint venture nei servizi immobiliari

Tiberiade Holding, con una consolidata esperienza nella gestione dei servizi immobiliari tramite la controllata Polimnia Res, e Green House, da anni operativa nel Real Estate, hanno lanciato la joint venture “Saicon 2020”, per offrire competenze, soluzioni e strumenti digitali innovativi alla gestione di servizi di property e facility management per uffici, condomini, retail, hotel, servizi sanitari, il tutto monitorato attraverso un’apposita piattaforma web.

Obiettivo: gestire oltre 2000 edifici

L’obiettivo a breve/medio termine del nuovo e qualificato player del settore è di gestire, solo a livello di condomini privati, oltre 2000 edifici, corrispondenti a 5 milioni di metri quadri oltre che un consistente patrimonio in gestione nel terziario avanzato (sanitario, uffici, etc.).

I servizi che Saicon 2020 è in grado di fornire spaziano dalla gestione condominiale a quella patrimoniale, amministrativa e tecnica dell’immobile con attenzione al facility energy ai servizi ausiliari alla persona (pulizie, reception, posta, gestione archivi e logistica, soluzioni di arredo intelligente e gestione del comfort ambientale).

Il Cda è formato da Mario Cornegliani (Presidente), che vanta lunga esperienza imprenditoriale nel settore Real Estate; Valter Mainetti, AD di Sorgente Group e Presidente di Condotte 1880; Carlo Calì, Consigliere Delegato di Polimnia Res. Al Coo Pino Amadei, esperto in gestione di patrimoni immobiliari e servizi tecnologici connessi, è affidata la responsabilità operativa della Società.

Intelligenza artificiale

L’integrazione tecnologica e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale di cui si avvale Saicon 2020 rappresentano l’evoluzione del mondo del property e facility, a cui si uniscono lo sviluppo dei servizi energetici finalizzati al risparmio dei consumi, la massimizzazione della redditività immobiliare, i servizi alla persona e l’analisi e gestione dei comfort condominiali.

Per presidiare innovazione e ricerca è stato costituito un “Comitato Tecnico Scientifico”, riunitosi per la prima volta presso la sede romana della Fondazione Sorgente Group all’Aventino. Il Comitato è presieduto da Valter Mainetti in rappresentanza del CdA di Saicon 2020 con il supporto di Carlo Petagna, Presidente di Sorgente Sein ed è composto da esponenti del mondo universitario, della ricerca e dello sviluppo, tra i quali Oliviero Tronconi, Ordinario di tecnologia dell’architettura al Politecnico di Milano; Andrea Ciaramella, Associato di tecnologia dell’architettura al Politecnico di Milano ed esperto di Real Estate; Alessandro Neri, Prorettore Roma Tre con delega all’innovazione tecnologica e Ordinario di Telecomunicazioni Dipartimento di Ingegneria; Giovanni Bertucci, esperto di AI applicata alla gestione dell’energia; Giorgia Farella, componente del direttivo AssoEsco ed esperta in tecnologia applicata al risparmio energetico; Fabio Angelico, esperto in gestione di patrimoni immobiliari.