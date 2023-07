A Milano nasce il primo Smart District italiano dove vivere è sostenibile

Nella periferia Ovest di Milano nasce il quartiere UpTown, frutto di un progetto di rigenerazione urbana avveniristico e vocato alla sostenbilità del vivere e dell’abitare. Tre i capisaldi del progetto nato da una partnership tra Euromilano ed Open Fiber: connettività in banda ultra larga, sostenibilità ambientale e qualità della vita.

UpTown è il primo Smart District italiano, frutto della visione avveniristica di Euromilano, una realtà consolidata che ha fatto la storia dello sviluppo immobiliare meneghino, grazie al recupero delle Cartiere Binda, alla riqualificazione del quartiere Certosa/Quarto Oggiaro e delle aree ex Alfa Romeo di Arese ed allo sviluppo delle nuove sedi del Politecnico.

Un quartiere in cui la banda ultralarga di Open Fiber, già realizzata in 220 città italiane e 4.000 Comuni delle aree bianche, costituisce la spina dorsale del centro abitato e corre sotto le strade, per giungere in ogni abitazione, garantendo una connessione ultra veloce e la possibilità di fruire dei servizi digitali più all’avanguardia: dall’Internet of Things alla domotica, dal cloud computing alla videosorveglianza.

Ma UpTown è anche sinonimo del vivere sostenibile: il quartiere è dotato anche di una rete geotermica per il raffrescamento delle abitazioni in estate e di teleriscaldamento per l’inverno ed è totalmente carbon-free, perché non utilizzando il gas per l’acqua calda né per cucinare. In più, il quartiere riesce a conciliare le nuove esigenze delle persone, offrendo uno spazio abitativo sostenibile e di qualità, con ampi spazi verdi per il tempo libero ed una connettività in grado di facilitare lo smart working ed ogni altro genere di attività.

“Nel quartiere UpTown tutti gli appartamenti nascono già connessi in fibra ottica, grazie alla collaborazione fra Euromilano ed Open Fiber, che ha cablato i civici sin dalla nascita con un investimento provato, garantendo facilità di accesso ai servizi innovativi tramite gli operatori partner”, ha spiegato Emanuele Matino, Network Operation Field Manager di Open Fiber, ricordando che “Open Fiber è il principale operatore di rete in Italia in modalità FTTH (fibra fino a casa) e uno tra gli operatori leader in Europa”.

“Qui abbiamo già connesso 2.000 unità immobiliari ed è previsto un ampliamento fino a 4.500 unità immobiliari. – ha sottolineato Matino – Tutto questo risponde ad una precisa filosofia di progetto urbano, dove la connettività non è un di più, ma rappresenta un bene primario come l’acqua e la luce. Il risultato è un quartiere a zero emissioni ed al 100% digitale”.



“Euromilano ha voluto realizzare questo primo Smart District in Italia cercando di portare le migliori tecnologie dal punto di vista della programmazione urbanistica e realizzando un distretto davvero sostenibile”, ha affermato Valeria Lorenzelli, District Manager di UpTown, precisando che l’innovativo quartiere “è inserito nel grande polo ESG che dialoga con MIND, l’area ex Expo 2015, e con la Fiera di Milano”.

Lorenzelli ha spiegato che UpTown è frutto di “un investimento di più di 2 miliardi di euro finalizzato alla realizzazione di circa 5mila appartamenti” e comprende un parco di più di 300mila metri quadrati. La manager ha anche dichiarato che, dal 2017, anno in cui è stata lanciata l’offerta commerciale, ad oggi, gli immobili di UpTown hanno avuto una valorizzazione di oltre il 40-50%. (Teleborsa)