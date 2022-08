La via con le case più care d’Italia non è dove ci si aspetterebbe

Le vie più costose d’Italia

Punta Lada, ad Olbia, è la via con le case più care d’Italia, per un valore medio che raggiunge i 5.558.889 euro, secondo uno studio dell’Ufficio Studi di idealista, portale immobiliare leader per sviluppo tecnologico in Italia, che ha tracciato la top 10 degli indirizzi del lusso italiano. Questa strada si trova nei pressi di Porto Rotondo, nel cuore della Costa Smeralda e vanta ville eleganti con numerosi comfort quali piscina, idromassaggio, giardino e parco auto. Dal secondo al quinto gradino del ranking troviamo quattro indirizzi che portano in Toscana, con Forte dei Marmi in evidenza con tre vie al top dei valori: Luigi Raffaelli (5.309.091 euro), via Corsica (4.925.000 euro) e Viale Italico (4.257.647 euro). L’altra località della regione del centro Italia, che occupa il quarto gradino del ranking nazionale, è San Casciano in Val di Pesa, vicino Firenze, dove troviamo via Malafrasca (4.504.496 euro) punteggiata da casali e cascine tipici della campagna toscana, trasformati talvolta in attività ricettive.

La classifica delle vie

Al sesto posto dello speciale ranking delle strade più costose del Bel Paese troviamo via Tragara (4.148.292 euro), a Capri, che offre una magnifica vista sui faraglioni dell’isola. Qui sono presenti ville e appartamenti a picco sul mare. Settima la Statale 125 orientale sarda all’altezza del golfo di Arzachena (3.707.404 euro), ricca delle ville caratteristiche della Costa Smeralda. Ci spostiamo poi al centro di Roma, in via Appia Antica (3.628.250 euro), nei pressi del Colosseo e nella suggestiva cornice di Piazza di Spagna (3.421.900 euro), dove sono presenti appartamenti e attici con vista sui monumenti della Capitale.

Chiude la classifica piazza San Babila a Milano, a due passi dal Duomo, dove il prezzo medio di un’abitazione è di 2,7 milioni di euro. L’analisi realizzata da idealista include anche le vie e le piazze più costose di ciascuna delle 20 regioni italiane. Dallo studio è emerso che le vie top, dove il prezzo medio delle abitazioni supera il milione di euro sono 268 e sono localizzate principalmente a Nord e al centro Italia. Infatti, la maggiore concentrazione di vie con case sopra il milione di euro si trova in Toscana, Lombardia, Liguria, Lazio e Sardegna.

Le vie di Milano

Diverse sono le strade del lusso del centro di Milano e Roma come via della Moscova, Corso Monforte, porta Venezia nella città meneghina e via dei Monti Parioli, corso Vittorio Emanuele II e via Antonio Gramsci nella Capitale. Protagonista indiscussa della classifica è la Toscana, con numerose vie di Forte dei Marmi, ma anche del centro di Firenze e della campagna toscana con le tipiche ville e tenute della zona. A livello di prezzi, la via con le abitazioni più care è Punta Lada in Sardegna, la più economica è via Francesco Acri (184.000 euro) a Catanzaro, in Calabria. 12 regioni su 20 presentano strade lussuose con prezzi compresi tra i 5 milioni di euro e 1.089.720 euro di via Sistiana a Duino-Aurisina in Friuli-Venezia Giulia. Mentre, nelle restanti 8 regioni i prezzi sono inferiori e vanno dai 988.077 di via Gosparini a Lisciano Noccone in Umbria ai 184 mila euro di via Acri a Catanzaro.