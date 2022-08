La villa di Berlusconi a Lampedusa

È una bella casetta su due piani di colore bianco, un po’ più sobria rispetto alle altre ville che è abituato a frequentare. Silvio Berlusconi la acquistò a Lampedusa nel 2011, investendoci 2 milioni. Un gesto simbolico compiuto allora, per far sapere come Lampedusa sarebbe dovuta diventare una meta centrale del turismo in Italia e non il principale approdo dei migranti qual era già. “Devo diventare lampedusano anch’io – aveva scherzato l’ex premier all’epoca -. Mi sono attaccato a internet e ho scovato una bellissima casa a Cala Francese, si chiama Due Palme e l’ho comprata”.

Eccola, quindi, la villa. Il nome lo prende dalle due grandi palme con vista sul mare, la bellissima Cala Francese. Due piani, ma 8 posti letto. La prima volta che il Cavaliere si fece vedere effettivamente dalle finestre è stato, però, il 2019. L’anno successivo la usò come base per le vacanze il figlio più piccolo, Luigino, sull’isola con gli amici.

La villa di Lampedusa è tornata in auge nelle ultime ore. Sta ospitando il leader della Lega Matteo Salvini nella tua tappa elettorale per verificare le condizioni dell’hotspot dei migranti. Le sue ore sono scandite da incontri istituzionali e lunghe telefonate. Ma non gli è mancato il tempo di rimarcare durante la visita l’importanza che il ministro dell’Interno sia un leghista. Per la cronaca, al momento l’hotspot ospita circa 600 profughi. Poco prima dell’arrivo di Salvini erano stati trasferiti nella struttura gli ultimi 15 migranti sbarcati nella giornata.