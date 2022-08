La villa di San Versace venduta

La villa milanese di Santo Versace, il fratello di Gianni, è stata venduta a un prezzo stratosferico anche per il capoluogo lombardo: 33,3 milioni di euro. La trattativa con l’acquirente è stata chiusa grazie alla società di Londra Coldwell Banker Commercial. Villa del Platano in via dei Giardini a Milano era già in vendita dal 2012 quando Santo Versace aveva chiesto 49 milioni di euro, ma nessun acquirente si era fatto avanti. Così la trattativa era passata in mano alla Codlwell Banker.

La villa è stata progettata dagli architetti Carlo De Carli e Antonio Carminati: il palazzo risale agli anni Cinquanta e conta otto camere da letto, dieci bagni, un garage per sei auto da 120 metri quadri, ma anche una Spa, una palestra e una zona per il personale di servizio. In tutto i piani sono quattro, per oltre 2 mila metri di superficie complessiva: tra questi ci sono 442 metri quadri di giardino e 400 metri quadri di terrazza panoramica. Secondo alcune indiscrezioni, la villa, che è già in fase di ristrutturazione, potrebbe essere trasformata in un club privato.