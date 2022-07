La villa della Sirenetta in vendita

Affacciata su uno scoglio, con una scalinata si raggiunge la spiaggia privata che dà su uno spicchio di mare quasi inaccessibile. In alternativa, per arrivare alla villa, si può percorrere un suggestivo sentiero nel bosco che la circonda. Disposta su tre piani, ha nove camere da letto e sei bagni. E già questo potrebbe bastare per rendere unica questa grande casa che si scorge dal mare, navigando nel golfo del Tigullio a Sestri Levante, in provincia di Genova. Ma questa villa, progettata dall’architetto Luigi Carlo Daneri, monumento nazionale all’architettura razionalista, ha ispirato probabilmente anche una delle fiabe per bambini tra le più note, come La Sirenetta.

Il soggiorno di Andersen in Liguria

Lo scrittore danese Hans Christian Andersen in questa villa da sogno ci visse, infatti, nel 1833 si lasciò ammaliare proprio dai paesaggi mozzafiato del golfo per raccontare la storia di quella giovane ribelle, che sognava una vita all’aria aperta, e di suo padre, il re del mare. Una fiaba che ha tratto spunto dalla nota leggenda dell’amore proibito tra il tritone Tigullio e la sirena Segesta, di cui Andersen venne a conoscenza verosimilmente nel suo soggiorno a Sestri Levante.

Recentemente l’immobile era appartenuto ad un editore italiano. E per anni ha ospitato anche i grandi nomi del design, dell’architettura e dell’imprenditoria. La villa è stata messa in vendita ora dalla Lionard Luxury Real Estate, che aveva concluso anche la trattativa per bella casa di Francesca Pascale. Il prezzo? La trattativa è rigorosamente riservata.