È un lussuoso edificio nel cuore di di Manhattan, a New York, acquistato dal governo jugoslavo nel 1946 e che ha ospitato negli anni Sessanta anche il leader Josip Broz Tito. E per questo conosciuto da anni come “villa Tito”. L’immobile è stato ora venduto per circa 50 milioni di dollari a un uomo d’affari di Londra, che ha preferito mantenere l’anonimato, tramite il sito Mansion Global.

La prestigiosa villa di New York fu progettata nel 1903 dal celebre studio degli architetti Warren e Wetmore, che avevano costruito anche la Grand Central Station, per l’imprenditore statunitense di origine olandese Cornelius Vanderbilt. Nel 1946 venne acquistata dal dittatore per 300.000 dollari come sede di rappresentanza per la missione della Federativa jugoslava alle Nazioni Unite.

La villa si trova nella Quinta Strada. In realtà il Maresciallo usò molto poco l’abitazione. Con la dissoluzione della Jugoslavia l’edificio divenne di proprietà delle repubbliche secessioniste e fino a non molto tempo fa veniva usata dalla Serbia come residenza diplomatica. I governi dei Balcani adesso hanno raggiunto un accordo per la vendita e trovato un compratore