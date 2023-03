CDP Reti, nel 2022 utile netto consolidato a 1,8 miliardi di euro

Cdp Reti, i risultati del 2022

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di CDP RETI, controllata dal Gruppo CDP, ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.

Quanto al bilancio d’esercizio, il totale dell’attivo è in crescita a 5,4 miliardi di euro ed è rappresentato perlopiù dalle partecipazioni in Terna, Snam e Italgas (valutate al costo di acquisizione e pari a 5 miliardi di euro). Il passivo include finanziamenti a lungo termine (inclusa la quota corrente) pari a 1,4 miliardi di euro (1,7 miliardi a fine 2021), mentre il patrimonio netto è pari a 3,6 miliardi di euro.

I dividendi ammontano a 523 milioni di euro, in aumento del 6% rispetto al 2021, per gli effetti positivi derivanti dall’aumento dei dividendi unitari delle società partecipate. L’utile netto parallelamente si è attestato a 501 milioni di euro, in crescita del 6% rispetto al 2021.

Gli altri numeri

I risultati consolidati evidenziano un totale dell’attivo a 72 miliardi di euro (in aumento rispetto al 2021), riconducibile a immobili, impianti e macchinari per 38,6 miliardi di euro. Il patrimonio netto è pari a 18,6 miliardi di euro (di cui 4,9 miliardi di euro di pertinenza di CDP RETI). L’utile netto consolidato si attesta a 1,8 miliardi di euro, in riduzione del 27,3% rispetto al 2021, mentre il risultato netto di spettanza degli azionisti di CDP RETI è pari a 513 milioni di euro.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti – che sarà convocata per il 16 e il 22 maggio 2023 rispettivamente in prima e in seconda convocazione – l’approvazione di un dividendo ordinario complessivo pari a oltre 500 milioni di euro (3.098,88 euro per azione), di cui 332 milioni di euro (2.054,80 euro per azione) già distribuiti a titolo di acconto sul dividendo nel mese di novembre 2022. Il saldo del dividendo 2022 sarà dunque pari a 169 milioni di euro (1.044,08 euro per azione), posto in pagamento entro il 31 maggio 2023.