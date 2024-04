Fruitimprese, Salvi: "Record di export nonostante Suez e guerre"

Lo scenario non è certamente dei migliori. Ciononostante le imprese italiane produttici di ortofrutta riescono a competere sui mercati internazionali. Nonostante le guerre in Ucraina e Medio Oriente e il blocco di Suez, l’export italiano di frutta e verdura fresca sono in crescita del 9,1% rispetto all’anno precedente. Complessivamente il fatturato è arrivato a 5.780 miliardi di euro contro poco meno di 5,3 miliardi del 2022, ma la quantità scende dell’1%. Lo ha rivelato Fruitimprese in occasione della sua assemblea nazionale, la 75esima della sua storia.

“È una crescita a tutto tondo quella registrata nel 2023” ha detto Marco Salvi, presidente dell’Associazione di filierache riunisce 20mila aziende agricole. “Si tratta però di una crescita che deve continuamente fare i conti con i problemi nazionali e internazionali” ha aggiunto.

“Le guerre in Ucraina e Medio Oriente, il blocco di Suez prospettano un quadro molto preoccupante, mettendo a rischio, nel solo caso di Suez, centinaia di milioni di euro di export di mele e kiwi che non si possono permettere di passare per il Capo di Buona Speranza, a causa dei maggiori costi e della perdita di freschezza del prodotto che i tempi di viaggio più lunghi richiedono” ha precisato l’imprenditore, appena insignito della laurea honoris causa dall’Università di Ferrara.

Il trend

Secondo i dati Cso Italy, la spesa media per frutta e verdura fresca rappresenta solo il 3,7% del budget delle famiglie. Anche quest’anno si registra quindi una riduzione dei consumi di ortofrutta fresca in Italia. I dati mostrano una flessione del 6% dei volumi acquistati ed un aumento del 4% del valore acquistato, rispecchiando quasi perfettamente l’incidenza dell’inflazione (+10% il prezzo medio) che ha determinato un calo delle vendite. “Il dato è molto preoccupante. Dal 2019 abbiamo perso 1 milione di tonnellate di prodotto consumato, scendendo da 6,1 a 5,1 milioni. I dati europei non sono migliori” ha precisato Salvi.

Focus Generazione Z

I consumi fra i giovani poi non brillano. Secondo un’indagiune dell’Istituto Piepoli, commissionata da Fruitimprese, Cso, Assomela e Alleanza delle Cooperative, dei circa 9 milioni di ragazzi della Generazione Z ( 14 – 26 anni), ben 2 milioni consumano frutta e verdura raramente (circa 1-2 volte a settimana) o addirittura mai.

La ragione? La frutta e la verdura non piacciono o non si trovano i prodotti che piacciono. “Chi invece la consuma spesso lo fa proprio perché ama i nostri prodotti e li ritiene salutari e sostenibili” ha sottolineato Salvi.

Le sfide

A dispetto della crisi, il comparto gode di buona sa0lute. Ma le sfide da affrontare non mancano. Oltre alla variabile geopolitica, c’è poi anche quella climatica che richiede una particolare attenzione da parte di imprese che sono abituate a fare i conti con il meteo. E questo indipendentemente dal fatto che si immagini uno scenario definitivo o treansitorio. L’aspetto più preoccupante resta però quello demografico non solo per effetto dell’invecchiamento della popolazione con i giovani che consumano poca frutta e verduta, ma anche per le previsioni di flessione della popolazione italiana.

Sullo sfondo resta poi il tema della redditività legata a doppio filo con la questione della forza della rete distributiva italiana. Rispetto ad altri Paesi dell’Unione come ad esempio la Francia, la grande distribuzione italiana resta ancora di piccola-media dimensione. Con un impatto indiretto sulla crescita e lo sviluppo delle imprese di tutta la filiera agricola ed enogastronomica.

La strategia del governo

Quanto alle politiche messe in campo dal governo Meloni, Fruitimprese che “gli interventi per il nostro settore sono stati molti e ben strutturati. Ci riferiamo all’ingente ammontare di risorse destinate ai contratti di filiera, ma anche agli aiuti per i comparti in crisi, come quello delle pere e del kiwi, che sono serviti a dare fiducia alla produzione in un momento di grande sconforto” ha aggiunto.

“I fondi per la cosiddetta ‘cambiale ortofruttà sono andati esauriti in poche ore, a dimostrazione che il settore è ricettivo e apprezza l’approccio pragmatico con cui Ministero ed Ismea stanno gestendo le risorse disponibili” ha concluso.