Rovagnati cresce nelle vendite online (+26%) e viene premiata

Rovagnati, l’e-commerce cresce del 26%

Rovagnati Outlet, il canale e-shop di Rovagnati gestito in collaborazione con b2x – The Omnichallenge Company continua a crescere. Nel 2022 ha chiuso con un consolidamento del +26% e ha ottenuto all’E-Commerce Food Conference a Bologna il riconoscimento come “Miglior e-commerce categoria salumi e affettati”.

Le componenti essenziali della crescita dell’e-shop di Rovagnati sono molteplici: dall’efficienza, la flessibilità e la vicinanza che Rovagnati Outlet propone grazie alla sua capillarità territoriale, all’impegno costante in ricerca e sviluppo sui prodotti agli investimenti in sostenibilità e transizione ecologica che impegnano l’azienda da anni.

“Un canale complementare ai negozi fisici”

La attività di composizione degli ordini viene realizzata all’interno dell’Hub logistico di Rovagnati, che presenta automazioni tecnologiche e di processo molto elevate e flessibili. Componenti tecnologiche, avanzate e tra loro dialoganti che rendono i flussi di prelievo e allestimento estremamente produttivi. Il tutto in un unico ecosistema di magazzino ad alta prestazione interconnesso da sistemi di trasferimento merce tra le diverse aree di lavoro, anch’essi automatizzati.

“Il canale e-commerce è ormai del tutto complementare rispetto ai nostri canali di vendita tradizionali fisici con l’obiettivo di essere sempre più capillari e pronti nell’intercettare i bisogni dei consumatori: ricercabili, visibili, efficaci nella proposta. Pur rappresentando ancora una ridotta fetta del fatturato dell’azienda, ha per noi un valore che va oltre le evidenze puramente quantitative: ci ha permesso di creare un bacino di consumatori con il quale stabilire un rapporto preferenziale” – commenta Gabriele Rusconi, Managing Director & Board Member di Rovagnati.