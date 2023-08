Finanza agevolata, come la flessibilità salverà le Pmi italiane

L’economia italiana è fatta di piccole e medie imprese che sono riuscite a sopravvivere a diverse crisi. Oggi però siamo in uno scenario inedito. Da un lato il rallentamento dell’economia nel Vecchio continente e il conflitto russo-ucraino, dall’altro la corsa all’innovazione tecnologica e la competizione forte dei Paesi emergenti. Gli incentivi non mancano, anche via Pnrr. Non resta che capire se modello pmi, tutto italiano, continuerà a funzionare. Verità& Affari lo ha chiesto a Stefano Ciacciarelli, ad di Vendor, società che si occupa di finanza agevolata per le imprese sul territorio nazionale, ma anche di efficientamento energetico e operativo 4.0.

Il futuro del modello delle PMI dipenderà da come esse sapranno affrontare le sfide imposte dal mercato attuale, dal supporto che riceveranno dalle politiche governative e dalla loro capacità di adattarsi a un mercato sempre più variabile. In genere le piccole e medie imprese hanno una struttura meno gerarchica e, per questo motivo, molto più flessibile e adattabile ai cambiamenti. Questo migliora la loro resilienza, ma non basta.

“A mio parere è necessario, infatti, che sviluppino una gestione solida sia dal punto di vista finanziario che dei processi interni – dice Ciacciarelli -. Perché questo possa avvenire sono necessarie risorse economiche e di accesso al credito e figure consulenziali esterne che, in collaborazione con le risorse interne, possano realizzare progetti di ottimizzazione dei processi. Noi di Vendor, per esempio, ci poniamo trasversalmente a queste due esigenze: da una parte supportiamo le imprese nell’accesso agli incentivi messi a disposizione dalla finanza agevolata e dall’altra, grazie all’affiancamento operativo, le supportiamo nel rivedere i propri processi interni.

La grande occasione del PNRR è alla portata delle imprese italiane? Come vede il rapporto con la burocrazia?

“Se da una parte le imprese sono un importante tassello per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, dall’altra esso rappresenta anche una grande opportunità per le imprese stesse. Molte misure e incentivi pubblicati nell’ultimo periodo, infatti, vengono proprio da lì. In particolare, si tratta di misure a supporto di percorsi di innovazione, internazionalizzazione e sostenibilità. L’offerta è ampia e, proprio per questo motivo, non è semplice per le imprese rimanere aggiornate su agevolazioni, incentivi e normative specifiche. È qui che entra in gioco Vendor: il nostro supporto parte con l’attività di monitoraggio e aggiornamento costante attraverso newsletter, webinar e attività di scouting one to one con le aziende interessate fino al supporto per l’ottenimento del beneficio previsto. Per le imprese fare tutto questo da sole non è semplice”.

Quali sono le maggiori sfide per le imprese italiane nell’immediato futuro?

“La principale sfida per le imprese italiane sarà sicuramente quella di sviluppare la capacità di abbracciare il cambiamento e adattarsi a situazioni di mercato molto mutevoli, adottando un modello organizzativo più sostenibile sia economicamente sia a livello sociale e ambientale. Al secondo posto c’è poi la sfida dell’innovazione tecnologica. Infine, c’è l’aspetto economico: la necessità di liquidità delle imprese e la possibilità di recuperare parte degli investimenti sostenuti anche attraverso le opportunità della finanza agevolata. La nostra realtà agisce proprio su questi tre fronti: supportiamo le imprese nell’ottenimento di incentivi e agevolazioni, le assistiamo nell’implementazione delle nuove tecnologie e nell’ottimizzazione dei processi, attraverso la riduzione degli sprechi, creando anche maggiore consapevolezza sui temi dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale e sociale”.

Quali sono i settori che ritiene stiano rischiando di più e quali invece quelli che pensa possano riuscire a superare con successo questo delicato momento di crisi?

“La capacità di superare la crisi varia da un’azienda all’altra a seconda della struttura organizzativa, della capacità di adattamento ai cambiamenti e della capacità di cogliere le opportunità emergenti. Se devo pensare a un settore maggiormente a rischio, potrei citare i settori ad alto consumo energetico che hanno subito il forte incremento dei costi energetici dell’ultimo periodo. Qui le aziende hanno diverse opportunità. Da un lato accedere agli incentivi previsti per interventi di efficienza energetica, sempre più oggetto di agevolazione, dall’altro ridurre gli sprechi attraverso la diagnosi energetica, in grado di mappare e ottimizzare i consumi”.

Vendor è cresciuta molto fino ad un fatturato 2022 di 5,5 milioni di euro. Ad oggi, più di 1650 realtà imprenditoriali hanno intrapreso un percorso di efficientamento con Vendor ottenendo un beneficio complessivo superiore ai 350 milioni di euro. Quali sono le prospettive?

“La nostra ambizione è continuare a crescere, insieme alle realtà aziendali che seguiamo. L’anno scorso, per esempio, abbiamo aperto la nuova sede di Roma per essere più presenti a vicini anche alle regioni del Centro Italia. Nel frattempo, siamo anche diventati società Benefit. Il nostro obiettivo è proprio quello di coniugare la sostenibilità economica con quella ambientale e sociale. Per questo abbiamo alcune iniziative che vanno dal volontariato ambientale e sociale ad analisi di clima periodiche. Abbiamo inoltro instaurato un rapporto con costante con associazioni del territorio supportandole, tra le altre attività anche in iniziative di formazione delle nuove generazioni sulle tematiche della sostenibilità e dell’inclusione”.