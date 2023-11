A 2i Rete Dati la telelettura della rete idrica in 100 comuni

2i Rete Dati, società del gruppo 2i Rete Gas, ha sottoscritto 2 accordi per erogare, tramite la propria infrastruttura di connettività, i servizi di raccolta e trasmissione dei dati provenienti dagli smart meter della Rete idrica in oltre 100 comuni della Lombardia. “Il primo accordo – valevole per un periodo di 6 anni e gestito in partnership con Atlantica Digital, azienda del gruppo Smart4Engineering – si riferisce al servizio di raccolta e trasmissione dei dati di consumo di contatori digitali dell’acqua in 17 comuni della Lombardia”, spiega una nota.

“Il secondo accordo, sottoscritto con un primario gestore della Rete idrica, prevede per un periodo di 30 mesi l’erogazione del servizio di telelettura degli smart meter di 90 comuni lombardi. I servizi che verranno erogati consentiranno l’acquisizione da remoto della lettura dei consumi di ogni singola utenza, supportando così il raggiungimento di più ampi obiettivi di digitalizzazione, monitoraggio ed efficiente presidio delle reti idriche”.

2i Rete Dati sviluppa ed è proprietaria dell’infrastruttura e delle tecnologie utilizzate per il monitoraggio della Rete del gas metano e la misurazione dei consumi di oltre 3 milioni dei contatori digitali installati presso le utenze gestite da 2i Rete Gas.