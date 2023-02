A2A, risultati 2022 sopra le attese sostengono il titolo

Margini in crescita per la multiutility

A2A ha archiviato il 2022 con risultati superiori alle previsioni di mercato. Così a metà giornata, a Piazza Affari, l’azione della società controllata dai comuni di Milano e Brescia ha segnato un balzo di oltre il 2%. In particolare, gli investitori hanno apprezzato il dato del margine operativo lordo ordinario che si è attestato a 1,5 miliardi di euro. Il valore è sulla parte alta della forchetta di obiettivi fornita dalla società e rappresenta un aumento del 7% rispetto all’esercizio precedente. Non solo. Gli investimenti organici hanno registrato una crescita del 15% rispetto all’anno precedente ragiungendo quota 1,24 miliardi. La posizione finanziaria netta ammonta a 4,26 miliardi, per un multiplo con l’ebitda pari a 2,8 volte (da 2,9 volte del 2021).

Aumenta la produzione di energia pulita

La capacità rinnovabile installata è pari a 2,5 GW, in aumento del 12% rispetto all’esercizio precedente. “In un anno complesso come quello appena trascorso, caratterizzato da incertezza economica e tensioniinternazionali, i dati preliminari confermano la solidità del gruppo e la capacità di continuare a crescerè” spiega in una nota l’amministratore delegato, Renato Mazzoncini. “Il nostro modello di business, basato sulla diversificazione delle attività, ha garantito la stabilità necessaria ad affrontare le turbolenze dei mercati, senza far venir meno il sostegno e la vicinanza ai nostri clienti” aggiunge.

Record storico per gli investimenti

“Abbiamo continuato a fornire un contributo alla crescita sostenibile e all’autonomia energetica del Paese con 1,24 miliardi di euro di investimenti organici, in aumento rispetto all’anno precedente che già aveva segnato il record storico della nostra società” aggiunge il manager. “Il 2023 ci vedrà ancora impegnati nell’attuazione degli obiettivi individuati nel nostro piano industriale, attraverso la realizzazione di infrastrutture strategiche per lo sviluppo delle rinnovabili, del recupero di materia e nel potenziamento delle retì.com” conclude. Nessun accenno a possibili acquisizioni per un gruppo che ha intenzione di crescere come ha testimoniato l’interesse dimostrato per Edison.