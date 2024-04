Acea, assemblea approva il bilancio e il dividendo

L’assemblea ordinaria degli azionisti di Acea, riunitasi in data odierna, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, che si è chiuso con un margine operativo lordo (EBITDA) consolidato in aumento del 7% a 1.391 milioni di euro, di cui l’87% deriva dai settori regolati. Gli investimenti raggiungono 1.143 milioni di euro (+9%) e sono destinati per circa l’88% alle attività regolate. Il rapporto PFN/EBITDA si attesta a 3,49x, in sensibile miglioramento rispetto alla guidance (<3,8x).

Su proposta del Consiglio di amministrazione, l’assemblea ordinaria ha approvato un dividendo complessivo di 187.042.158,16 euro, pari a euro 0,88 per azione in aumento del 4% rispetto al 2022. Il dividendo complessivo sarà messo in pagamento a partire dal 26 giugno 2024, con stacco cedola il 24 giugno e record date il 25 giugno. Alla data di approvazione del bilancio, le azioni proprie sono pari a 416.993.

L’assemblea ordinaria ha deliberato di destinare l’utile di ACEA relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, pari a 202.961.039,38 come segue: euro 10.148.051,97, pari al 5% dell’utile, a riserva legale; euro 187.042.158,16 ai soci, corrispondenti ad un dividendo unitario di Euro 0,88; euro 5.770.829,25 a nuovo.

Nominato un nuovo Consigliere di amministrazione

I soci, su proposta presentata dal socio Suez International, ha nominato Yves Rannou, consigliere di amministrazione. Il nuovo consigliere di amministrazione resterà in carica sino alla scadenza dell’attuale Consiglio, ossia con l’approvazione del bilancio al 31.12.2025. (Teleborsa)