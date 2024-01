Acea, nuovo piano industriale a marzo. Termovalorizzatore di Roma incluso

L’amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo, sceglie la vetrina di Davos per ricordare che a marzo presenterà il piano industriale della multiutility capitolina. All’interno, annuncia il manager, ci saranno tanti progetti di investimento. Fra i più importanti quello del termovalorizzatore di Roma che in passato ha fatto monto didcustere all’interno del board dell’azienda e oggi sta alimentando polemiche.

Oltre al tema del conflitto di interessi (il Campidoglio è sia cliente che socio di Acea), secondo la stampa locale, c’è un tema di utilizzazione delle risorse idriche. In particolare, si teme che l’impianto, ideato per mettere fine all’eterna emergenza rifiuti della Capitale, possa sottrarre acqua ai comuni di Pomezia e Ardea, dove la risorsa idrica è preziosa soprattutto durante la stagione estiva.

Si accendono i motori per i valorizzare i rifiuti

Il progetto per il termovalorizzatore (Wte, waste to energy) è stato approvato lo scorso 23 ottobre dai consigli di amministrazione di Acea e Acea Ambiente. A questo punto bisognerà entrare nella fase operativa di un’opera per la quale Roma capitale ha previsto uno stanziamento “significativamente superiore ai 700 milioni” come ha spiegato il sindaco, Roberto Gualtieri.

Intanto a marzo Acea alza il velo sul futuro

Palermo ha precisato che il piano industriale definirà “il nostro percorso di crescita e di investimenti”. L’azienda è impegnata “in importanti progetti” in tutti i settori in cui opera. “Sull’idrico abbiamo presentato il più grande progetto in Italia, e uno dei più grossi in Europa che è il raddoppio del Peschiera, un grosso progetto che costa un miliardo e mezzo, finanziato anche in parte dallo Stato, la prima grande opera nell’idrico dopo tanti anni”, ha chiarito.

Inoltre, “nell’ambito delle reti elettriche puntiamo a investimenti importanti per il potenziamento della rete, nelle aree dove siamo presenti, anche per adeguarle sempre più all’espansione dell’utilizzo dell’energia elettrica sia per la mobilità che per gli usi domestici”, ha detto l’ad della multiutility controllata dal Campidoglio.

Focus intelligenza artificiale

Infine secondo il manager l’intelligenza artificiale giocherà un ruolo centrale nelle attività di Acea. Già occi costituisce “un alleato importante per gestire al meglio tutti i servizi” e “come primo operatore idrico in Italia con presenza anche all’estero puntiamo ad usare questo tipo di tecnologia sempre di più per ottimizzare la gestione della risorsa idrica”.

In particolare, come sottolinea il manager, “l’Ia può contribuire ad analizzare e gestire al meglio tutto il ciclo integrato, riuscendo ad ottimizzarne l’uso anche facilitando il riuso della risorsa, e contribuisce alle analisi della proprietà dell’acqua per garantirne la purezza”. Argomenti centrali per il più importante segmento di business del gruppo che, proprio con l’arrivo di Palermo, ha deciso di scommettere in maniera decisa sul riciclo dei rifiuti. Una strategia che in passato ha generato non poche tensioni in consiglio.