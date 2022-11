Ita, Lufthansa valuta la fuga solitaria. In vendita i biglietti estivi

L’acquisto di Ita da parte di Lufthansa

La possibile proposta di acquisto solitaria di Ita da parte di Lufthansa è l'”unica soluzione seria. Quando provai io tutti i partiti erano contrari”, ha detto il leader del Terzo polo, Carlo Calenda. Un endorsement che arriva proprio mentre Lufthansa starebbe valutando la possibilità di lanciare un’offerta per Ita da sola. La compagnia tedesca ha avuto accesso alla data room, ma al momento non è filtrato nessun commento.

Nel frattempo oggi Ita Airways ha messo in vendita i biglietti per i voli stagionali operati nella prossima stagione summer 2023, arricchendo il network con nuove destinazioni in Grecia, Spagna, Croazia e le isole italiane in partenza da Roma Fiumicino e Milano Linate. In particolare nel picco della summer 2023, opererà voli diretti da Roma Fiumicino e da Milano Linate verso Rodi, Ibiza, Palma Di Maiorca, Minorca, Heraklion, Corfù, Lampedusa e Pantelleria; da Roma Fiumicino verso Spalato e Cefalonia.