Bricocenter e Leroy Merlin, nuove aperture e obiettivo 6 miliardi

Il gruppo ADEO, operante in Italia con le insegne Bricocenter, Leroy Merlin e Tecnomat, si è posto l’obiettivo di raggiungere un fatturato consolidato al 2026 pari a 6 miliardi di euro nel nostro paese, rispetto ai 4,3 del 2022. Più a lungo termine, l’ambizione è di raggiungere un fatturato di 10 miliardi di euro e a tal fine prevede di investire in Italia 1 miliardo di euro. Con il nuovo piano di sviluppo triennale, ADEO punta ad accelerare sui servizi al cliente tra cui quelli di consulenza con l’inserimento di architetti che possono sviluppare per il cliente, progetto completo di ristrutturazione, progettazione posa e installazione.

Le principali aree di intervento riguarderanno il rafforzamento di un approccio omnicanale, il potenziamento del B2C e dei prodotti voluminosi, il lancio di nuovi formati e il rilancio della formula franchising per Bricocenter, nonché attraverso la revisione della struttura IT e logistica che sarà potenziata con nuovi Market Delivery Center e punti di redistribuzione regionali.



Per garantire una maggiore capillarità su tutto il territorio nazionale, il gruppo ADEO in Italia ha previsto l’apertura di circa 50 nuovi punti vendita nei vari formati e nelle 3 insegne, nel prossimo triennio. Circa la metà di questi riguarderà i vari formati dell’insegna Leroy Merlin che si andranno ad aggiungere ai 53 negozi già esistenti. Anche in virtù di questa espansione, il Gruppo in Italia prevede di creare nel triennio circa 2.500 posti di lavoro, di cui la metà per l’insegna Leroy Merlin.

Bricocenter, Leroy Merlin e Tecnomat investiranno anche sulla supply chain potenziando la propria rete logistica nazionale e promuovendo una più capillare distribuzione territoriale. Ad esempio, per Leroy Merlin, tale potenziamento si concretizzerà entro i prossimi due anni nell’apertura di almeno 10 nuovi Market Delivery Center e punti di redistribuzione regionali in sinergia con le altre insegne del Gruppo, tra cui nelle aree di Mantova, Catania, Sassuolo, Napoli, Bologna, Padova e nell’hinterland milanese e di Roma che affiancheranno ai già esistenti National Distribution Center di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, e Colleferro, quest’ultimo ulteriormente ampliato di oltre 20.000 m2. Questo rafforzamento della struttura logistica si stima possa generare ulteriori 200 nuovi posti di lavoro indiretti. (Teleborsa)