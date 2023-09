L'app delle consegne a domicilio Alfonsino cresce, ricavi a 2,3 mln

Alfonsino, PMI innovativa operante nel settore del cd ‘Order & Delivery’ e focalizzata sui centri italiani di piccole e medie dimensioni, chiude i primi sei mesi dell’anno con ricavi delle vendite e delle prestazioni che si attestano a 2,33 milioni circa, in crescita del 3%. L’EBITDA al 30 giugno 2023 è negativo per circa 0,5 milioni, in miglioramento del 69% rispetto al 30 giugno 2022 pari a circa -1,7 milioni. L’EBIT è negativo per circa 0,9 milioni, in miglioramento del 54% rispetto al 30 giugno 2022 pari a circa -2 milioni.

Il risultato netto al 30 giugno 2023 si attesta su una perdita di 0,8 milioni rispetto a quella annotata di 2 milioni al 30 giugno 2022, dato migliorativo di circa il 62%. “Accogliamo i risultati di questa prima metà dell’esercizio 2023 con grande entusiasmo e soddisfazione – ha commentato Carmine Iodice, amministratore delegato di Alfonsino –. In questi 6 mesi abbiamo portato avanti con successo una profonda opera di efficientamento del business, ottimizzando tutta la nostra filiera organizzativa in funzione di una sempre più futuribile e continuativa sostenibilità finanziaria. La stabilità dei volumi e l’importante diminuzione dei costi operativi ci hanno permesso di operare in senso migliorativo su ogni aspetto costituente la catena di valore. Un processo che si è riflesso positivamente, sia sull’EBITDA che in termini di Risultato Netto, consentendoci di ridurre in maniera significativa la perdita di esercizio registrata in 1H2022. La costituzione di Rushers S.r.l. e lo studio di fattibilità sul nuovo servizio di prenotazione tavoli, poi, ci proiettano, prospetticamente, in settori nuovi e fasce di mercato cariche di potenziale, riflettendo, in senso trasformativo, la nostra volontà di adattarci alla continua evoluzione delle dinamiche d’industria e di creare una proposta di valore perpetuabile nel tempo”.

La posizione finanziaria netta, al 30 giugno 2023, è cash negative per circa 18 mila, in calo rispetto a 0,5 milioni del 31 dicembre 2022. (Teleborsa)